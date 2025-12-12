MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Brander Straße bei Brand-Erbisdorf ist nach einem Unfall voll gesperrt.
Die Brander Straße bei Brand-Erbisdorf ist nach einem Unfall voll gesperrt. Bild: Monika Skolimowska/dpa/Archiv
Die Brander Straße bei Brand-Erbisdorf ist nach einem Unfall voll gesperrt.
Die Brander Straße bei Brand-Erbisdorf ist nach einem Unfall voll gesperrt. Bild: Monika Skolimowska/dpa/Archiv
Update
Freiberg
Zwei Frauen bei Unfall auf der Brander Straße bei Langenau verletzt
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Auffahrunfall ist die Brander Straße zwischen Langenau und Brand-Erbisdorf am Freitagnachmittag voll gesperrt worden. Beteiligte Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Ein Unfall mit zwei leicht verletzten Autofahrerinnen ist der Grund für eine Vollsperrung am Freitagnachmittag auf der Brander Straße zwischen Langenau und Brand-Erbisdorf gewesen. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage der „Freien Presse“ erklärte, wurde der Unfall der Polizei gegen 13.20 Uhr gemeldet und die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
6 min.
Entscheidende Tage: Was kommt in den Ukraine-Friedensplan?
Für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten steht ein Spitzentreffen in Berlin an. (Archivbild)
Wie könnte ein Kompromiss im Ukraine-Konflikt aussehen? In Berlin beraten internationale Spitzenpolitiker über Territorien, Sicherheitsgarantien und eingefrorenes russisches Geld.
19:40 Uhr
4 min.
„Der Schuss hat sich aus meiner Büchse gelöst“: Brand-Erbisdorfs OB Martin Antonow verursacht schweren Jagdunfall
Martin Antonow ist gern im Wald unterwegs und seit 2012 im Besitz eines Jagdscheins.
Was geschah im Waldstück bei Langenau? Ein 20-jähriger Jagdfreund ist schwer verletzt worden. Sechs Wochen nach dem Unglück in Brand-Erbisdorf ergibt sich langsam ein klares Bild.
Steffen Jankowski
28.11.2025
1 min.
Auffahrunfall an Ampelkreuzung in Brand-Erbisdorf
Zu einem Auffahrunfall musste die Polizei anrücken.
Bei dem Zusammenstoß wurde eine Frau leicht verletzt
Stephan Lorenz
12.12.2025
2 min.
Dritte Bundesligapleite in Serie: Niners Chemnitz verlieren nach ganz schwacher Leistung gegen die Würzburg Baskets
Ratlos, hilflos, sieglos: die Niners Chemnitz gegen Würzburg.
Der Sieg am Dienstag im Eurocup gegen Athen hat nicht den erhofften Rückenwind gegeben. Nach einem blutleeren Auftritt kassierten die Chemnitzer beim 67:86 die nächste Niederlage. Hier der Ticker zum Nachlesen.
Thomas Reibetanz
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
13.12.2025
4 min.
Trump, Clinton, Allen: Neue Fotos in Epstein-Affäre
Im Epstein-Skandal haben US-Kongressabgeordnete erneut Fotos veröffentlicht. (Archivfoto)
Erst zu Beginn des Monats hatten US-Kongressmitglieder Fotos von Jeffrey Epsteins Privatinsel freigegeben. Nun folgen weitere Bilder.
Mehr Artikel