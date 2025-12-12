Zwei Frauen bei Unfall auf der Brander Straße bei Langenau verletzt

Nach einem Auffahrunfall ist die Brander Straße zwischen Langenau und Brand-Erbisdorf am Freitagnachmittag voll gesperrt worden. Beteiligte Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Ein Unfall mit zwei leicht verletzten Autofahrerinnen ist der Grund für eine Vollsperrung am Freitagnachmittag auf der Brander Straße zwischen Langenau und Brand-Erbisdorf gewesen. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage der „Freien Presse“ erklärte, wurde der Unfall der Polizei gegen 13.20 Uhr gemeldet und die...