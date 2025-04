Zwei Landkreise, zwei Leitstellen: Warum Rettungseinsätze an der Kreisgrenze Zeit kosten

Eine Autofahrerin war am Dienstag bei Frauenstein gegen einen Baum geprallt. Mehrere Rettungskräfte waren im Einsatz. Allerdings wurden sie zeitversetzt alarmiert. Wie kommt‘s?

Zum Glück keine Lebensgefahr: Am Dienstag ist eine Frau mit ihrem Auto auf der Kammstraße zwischen Hermsdorf und Frauenstein gegen einen Baum geprallt. Thomas Schmieder ist Feuerwehrmann. Er war bei der Rettung dabei, aber nicht als Erster am Unfallort. Obwohl die Frauensteiner Wehr am nächsten dran war, wurde sie als letztes alarmiert. Warum?