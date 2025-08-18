Zwei Menschen bei Unfall in Freiberg verletzt

Ein Autofahrer kam mit seinem Wagen von der Straße ab und fällte einen Laternenmast.

Bei einem Unfall auf der Leipziger Straße in Freiberg sind am Montagnachmittag ein 74 Jahre alter Autofahrer und seine 71-jährige Begleiterin leicht verletzt worden. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der 74-Jährige war mit seinem Skoda gegen 16.30 Uhr aus noch unklaren Gründen von der Straße abgekommen und gegen einen Laternenmast,...