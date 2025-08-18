Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Laternenmast kippte durch den Aufprall um.
Der Laternenmast kippte durch den Aufprall um. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Zwei Menschen bei Unfall in Freiberg verletzt
Von Marcel Schlenkrich
Ein Autofahrer kam mit seinem Wagen von der Straße ab und fällte einen Laternenmast.

Bei einem Unfall auf der Leipziger Straße in Freiberg sind am Montagnachmittag ein 74 Jahre alter Autofahrer und seine 71-jährige Begleiterin leicht verletzt worden. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der 74-Jährige war mit seinem Skoda gegen 16.30 Uhr aus noch unklaren Gründen von der Straße abgekommen und gegen einen Laternenmast,...
