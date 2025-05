Zwei Personen bei Unfällen in Freiberg schwer verletzt, darunter ein Kind

Polizei und Rettungsdienst mussten am Dienstagnachmittag binnen einer Stunde gleich zweimal ausrücken. In einem Fall werden Zeugen gesucht.

Freiberg.

Zwei schwere Unfälle haben sich am Dienstagnachmittag in Freiberg ereignet. Gegen 15.15 Uhr wurde ein 86-jähriger Fahrradfahrer, der auf der Kohlenstraße unterwegs war, schwer verletzt. Nach Kenntnisstand der Polizei war ein unbekanntes Fahrzeug auf der bevorrechtigten Käthe-Kollwitz- in Richtung Brander Straße unterwegs. Als der Radfahrer auf die Kollwitzstraße auffuhr, stürzte er. Ob es eine Berührung mit dem unbekannten Fahrzeug gab, ist laut Polizei nicht bekannt. Deshalb werden Zeugen des Unfalls gesucht (Telefon 0371 87400). Kurz nach 16 Uhr wurde ein neunjähriger Junge schwer verletzt, als er auf Höhe Feldschlösschenweg unvermittelt auf die B 101 (Olbernhauer Straße) lief und von einem in Richtung Brand-Erbisdorf fahrenden Kleinbus erfasst wurde. Dessen Fahrer (62) konnte trotz Bremsens den Zusammenstoß nicht verhindern, heißt es im Polizeibericht. (fp)