Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Zwei selten gespielte Werke erklingen in der Freiberger Nikolaikirche
Von Freie Presse
Am Donnerstag, 19.30 Uhr wird das 3. Sinfoniekonzert der Mittelsächsischen Philharmonie Ungewöhnliches bieten. Was erwartet die Zuhörer?

Freiberg.

Zwei ungewöhnliche und selten zu hörenden Werke sind im 3. Sinfoniekonzert am Donnerstag, 18. Dezember, 19.30 Uhr in der Freiberger Nikolaikirche zu hören. Als Auftakt interpretiert der Kontrabassist Dominik Wagner Antonín Dvořáks Konzert für Kontrabass und Orchester in D-Dur. Ursprünglich war dieses vom Komponisten einmal als Cellokonzert gedacht, dann aber von ihm nie fertig gestellt worden. Da Dvořák das Cello als Instrument, das „in der Höhe quietscht und in der Tiefe brummt“, eigentlich nicht mochte, seine Musik aber trotzdem eine Fülle an Melodien enthält, hat sich Dominik Wagner mit seinem Vater, dem Komponisten Wolfram Wagner, entschlossen, dieses Cellokonzert für Kontrabass zu bearbeiten. Im zweiten Teil ist die 1. Sinfonie in E-Dur des bereits mit 26 Jahren verstorbenen Komponisten Hans Rott zu hören. Rott galt als eines der großen musikalischen Talente seiner Generation. Es spielt die Mittelsächsische Philharmonie unter der Leitung seines GMD José Luis Gutiérrez (Foto). (fp) Foto: Eckardt Mildner/Archiv

