Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei einem Unfall in Burkersdorf wurden zwei Autofahrer verletzt.
Bei einem Unfall in Burkersdorf wurden zwei Autofahrer verletzt. Bild: Stefan Puchner/dpa
Bei einem Unfall in Burkersdorf wurden zwei Autofahrer verletzt.
Bei einem Unfall in Burkersdorf wurden zwei Autofahrer verletzt. Bild: Stefan Puchner/dpa
Freiberg
Zwei Verletzte und 45.000 Euro Schaden nach Unfall in Burkersdorf
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Überholmanöver stießen zwei Autos zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.

Burkersdorf.

Bei einem Unfall nach einem Überholmanöver im Reinsberger Ortsteil Burkersdorf sind am Mittwoch zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Zudem wurde Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich bilanziert. Laut Polizei fuhr ein 42-Jähriger gegen 14 Uhr mit einem BMW auf der Meißner Straße (K 7794) aus Richtung Teichhäuser in Richtung Burkersdorf . Kurz vor dem Abzweig Gotthelffriedrichsgrund überholte er einen anderen Pkw. Beim Wiedereinscheren stieß der BMW mit einem vorausfahrenden Volkswagen zusammen, der von einem 24-Jährigen gesteuert wurde. Die Verletzungen der beiden Fahrer wurden ambulant medizinisch versorgt. Der an den Autos entstandene Sachschaden beziffert sich insgesamt auf etwa 45.000 Euro. (kru)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
15.08.2025
4 min.
Windrad-Pläne in Burkersdorf bei Frauenstein sind einen Genehmigungsschritt weiter
Königshain hat Mittelsachsens erstes 250-Meter-Windrad (Foto). Ähnliche sind in Burkersdorf geplant.
Die Freiberger Firma Sabowind plant vier 250 Meter hohe Windräder im Erzgebirge. Eins davon soll ein Bürgerkraftwerk werden. Doch eine Gegenwind-Initiative hat Einwände.
Siiri Klose
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
10.08.2025
1 min.
Frauenstein: Auto mit vier Insassen kracht gegen zwei Bäume
Bei Frauenstein ist ein Toyota von der Straße abgekommen.
Ein Pkw ist am Sonnabend zwischen Burkersdorf und Frauenstein von der Straße abgekommen.
Steffen Jankowski
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
30.08.2025
4 min.
Deutliche Preiserhöhung in Zwickauer Parkhäusern: Warum Kunden künftig mehr zahlen müssen
Betreiber Contipark hat die Preise in den Zwickauer Parkhäusern angehoben.
Der Anbieter Contipark hat die Preise in allen drei Parkhäusern in Zwickau deutlich angehoben. Ziehen jetzt auch die städtischen Parkflächen nach?
Jim Kerzig
Mehr Artikel