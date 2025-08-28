Zwei Verletzte und 45.000 Euro Schaden nach Unfall in Burkersdorf

Nach einem Überholmanöver stießen zwei Autos zusammen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt.
Bei einem Unfall nach einem Überholmanöver im Reinsberger Ortsteil Burkersdorf sind am Mittwoch zwei Autofahrer leicht verletzt worden. Zudem wurde Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich bilanziert. Laut Polizei fuhr ein 42-Jähriger gegen 14 Uhr mit einem BMW auf der Meißner Straße (K 7794) aus Richtung Teichhäuser in Richtung Burkersdorf . Kurz vor dem Abzweig Gotthelffriedrichsgrund überholte er einen anderen Pkw. Beim Wiedereinscheren stieß der BMW mit einem vorausfahrenden Volkswagen zusammen, der von einem 24-Jährigen gesteuert wurde. Die Verletzungen der beiden Fahrer wurden ambulant medizinisch versorgt. Der an den Autos entstandene Sachschaden beziffert sich insgesamt auf etwa 45.000 Euro. (kru)