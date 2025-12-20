MENÜ
De Hutzenbossen machen ordentlich Stimmung im Freiberger Brauhof.
Seit zwei Jahren gehört Jonas Tiede zu „De Hutzenbossen“. Peter Kreißl hatte sich nach 18 Jahren 2023 zurückgezogen.
Zwini (Gerd Zwinscher) aus Oederan sorgt mit seiner heiteren Moderation für Lacher und gute Laune.
Seit zwei Jahren gehört Jonas Tiede zu „De Hutzenbossen“. Peter Kreißl hatte sich nach 18 Jahren 2023 zurückgezogen.
Zwini (Gerd Zwinscher) aus Oederan sorgt mit seiner heiteren Moderation für Lacher und gute Laune.
Freiberg
Zwini und De Hutzenbossen: Stimmungsvolles Weihnachtskonzert im Freiberger Brauhof
Von Cornelia Schönberg, Karlheinz Schlegel
Die Hutzenbossen feiern ihr 20-jähriges Jubiläum mit einem besonderen Weihnachtskonzert. Zusammen mit Zwini aus Oederan bieten sie ein unvergessliches Erlebnis.

Bekannt sind sie für schwungvolle erzgebirgische Volksmusik, Schlager und Oldies. Für ihren Auftritt am Samstag im Freiberger Brauhof haben sich „De Hutzenbossen“ aus dem Erzgebirge zusammen mit „Zwini“ aus Oederan aber etwas besonderes einfallen lassen. Denn: „Wir haben genau im Dezember vor 20 Jahren mit unserer Laufbahn als...
