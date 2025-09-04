Zwischen Märchen und harter Realität: Eine Iranerin erzählt in Freiberg von ihrer Heimat

Nazanin Zandi, eine Wahl-Dresdnerin mit iranischen Wurzeln, nutzt ihre künstlerischen Talente und Sprachkenntnisse, um Brücken zwischen Kulturen zu bauen und auf Missstände im Iran hinzuweisen.

Persien, ein Land wie eine märchenhafte Versuchung. Mystisch und geheimnisvoll wie die Geschichten aus 1001 Nacht. So beschreibt es die allgemeine Vorstellung. Doch hinter dieser romantischen Fassade verbergen sich Gegensätze und Brüche. Seit 1934 trägt das Land am Persischen Golf den Namen Iran, das „Land der Arier". Doch während die...