Regionale Nachrichten und News
  • Zwischen Rausch und Realität: Das Freiberger „Cabaret“ zeigt, wie nah Verführung und Verhängnis liegen

Yannik Gräf als Cliff und Susanne Engelhardt als Fräulein Schneider im Freiberger „Cabaret“.
Yannik Gräf als Cliff und Susanne Engelhardt als Fräulein Schneider im Freiberger „Cabaret“. Bild: Detlev Müller/MiT
Yannik Gräf als Cliff und Susanne Engelhardt als Fräulein Schneider im Freiberger „Cabaret“.
Freiberg
Zwischen Rausch und Realität: Das Freiberger „Cabaret“ zeigt, wie nah Verführung und Verhängnis liegen
Von Elke Hussel
Rau, klug und verstörend schön: Die Freiberger Inszenierung von „Cabaret“ verwandelt den Kit-Kat-Club in ein Spiegelkabinett aus Lust, Macht und Bühnenmagie, das man gesehen haben muss.

Der Kit-Kat-Klub ist ein gefährlicher Ort. Wer dort tanzt, entkommt dem Augenblick, nicht aber der Geschichte. Die Freiberger Inszenierung des Musicals „Cabaret“ zeigt eindrücklich, wie nah Vergnügen und Verhängnis beieinander liegen. Und sie tut es mit einer klaren Handschrift: rau und reduziert.
