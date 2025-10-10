Zwölf Unfälle: Freiberg regelt Vorfahrt an Kreuzung neu

Freiberg
Wichtige Verkehrsader vom Erzgebirge nach Freiberg priorisiert: Die Frauensteiner Straße ist seit Freitagmorgen wieder Hauptstraße.
Autofahrer aufgepasst: Seit Freitagmorgen gilt an der Kreuzung Frauensteiner Straße/Schönlebestraße/Peter-Schmohl-Straße in Freiberg eine neue Vorfahrtsregelung. Die Frauensteiner ist wieder durchgehende Hauptstraße bis zum Kreisel Eherne Schlange; Schönlebe- und Peter-Schmohl-Straße sind Nebenstraßen mit Stoppschildern. Anlass sind zwölf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.