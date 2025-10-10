Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
DIe Frauensteiner Straße in Freiberg ist wieder Vorfahrtsstraße.
DIe Frauensteiner Straße in Freiberg ist wieder Vorfahrtsstraße. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Zwölf Unfälle: Freiberg regelt Vorfahrt an Kreuzung neu
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wichtige Verkehrsader vom Erzgebirge nach Freiberg priorisiert: Die Frauensteiner Straße ist seit Freitagmorgen wieder Hauptstraße.

Autofahrer aufgepasst: Seit Freitagmorgen gilt an der Kreuzung Frauensteiner Straße/Schönlebestraße/Peter-Schmohl-Straße in Freiberg eine neue Vorfahrtsregelung. Die Frauensteiner ist wieder durchgehende Hauptstraße bis zum Kreisel Eherne Schlange; Schönlebe- und Peter-Schmohl-Straße sind Nebenstraßen mit Stoppschildern. Anlass sind zwölf...
