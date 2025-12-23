MENÜ
  • 2025 verstorben: Wir verabschieden uns von prägenden Persönlichkeiten aus der Region und ganz Deutschland

Anna R. ist als Sängerin der Band „Rosenstolz“ bekannt geworden. Am 17. März ist sie im Alter von 55 Jahren in Berlin verstorben.
Anna R. ist als Sängerin der Band „Rosenstolz“ bekannt geworden. Am 17. März ist sie im Alter von 55 Jahren in Berlin verstorben. Bild: Johannes Eisele/dpa-Zentralbild/dpa
Papst Franziskus ist am 21. April, im Alter von 88 Jahren, in Rom verstorben.
Papst Franziskus ist am 21. April, im Alter von 88 Jahren, in Rom verstorben. Bild: Andrew Medichini/AP/dpa
„Frau Puppendoktor Pille“ Urte Blankenstein ist nach kurzer schwerer Krankheit am 27. April, mit 81 Jahren verstorben, in Pirna.
„Frau Puppendoktor Pille“ Urte Blankenstein ist nach kurzer schwerer Krankheit am 27. April, mit 81 Jahren verstorben, in Pirna. Bild: Marko Förster
Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer ist am 9. Mai in Berlin verstorben. Sie wurde 103 Jahre alt.
Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer ist am 9. Mai in Berlin verstorben. Sie wurde 103 Jahre alt. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Die als „Sachsendiva“ bekannte Kabarettistin und Sängerin aus Leipzig, Katrin Troendle, starb am 28.Juni mit 58 Jahren.
Die als „Sachsendiva“ bekannte Kabarettistin und Sängerin aus Leipzig, Katrin Troendle, starb am 28.Juni mit 58 Jahren. Bild: Robert Jentzsch
Der britische Musiker Ozzy Osbourne, der als Sänger der Heavy Metal Band „Black Sabbath“ bekannt wurde, verstarb am 22. Juli. Er wurde 76 Jahre alt.
Der britische Musiker Ozzy Osbourne, der als Sänger der Heavy Metal Band „Black Sabbath“ bekannt wurde, verstarb am 22. Juli. Er wurde 76 Jahre alt. Bild: David Davies/PA Wire/dpa
Die deutsche Biathletin Laura Dahlmeier verunfallte am 28. Juli auf dem Laila Peak, einem Gipfel in Pakistan, und verstarb mit 31 Jahren an den Folgen des Steinschlags.
Die deutsche Biathletin Laura Dahlmeier verunfallte am 28. Juli auf dem Laila Peak, einem Gipfel in Pakistan, und verstarb mit 31 Jahren an den Folgen des Steinschlags. Bild: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa
Wolfgang Sachs, einer der wichtigsten Mit-Initiatoren des Wendedenkmals in Plauen, ist im August mit 82 Jahren im Kreise seiner Familie gestorben.
Wolfgang Sachs, einer der wichtigsten Mit-Initiatoren des Wendedenkmals in Plauen, ist im August mit 82 Jahren im Kreise seiner Familie gestorben. Bild: Ellen Liebner
Reinhold Irmscher ist am 2. September, im Alter von 96 Jahren verstorben. Er war Ehrenbürger, langjähriger Oberlehrer und stellvertretender Schuldirektor in Hartmannsdorf.
Reinhold Irmscher ist am 2. September, im Alter von 96 Jahren verstorben. Er war Ehrenbürger, langjähriger Oberlehrer und stellvertretender Schuldirektor in Hartmannsdorf. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Viele kannten den Schauspieler Horst Krause als Polizeihauptmeister der Serie „Polizeiruf 110“. Er verstarb am 5.September im Alter von 83 Jahren in Teltow.
Viele kannten den Schauspieler Horst Krause als Polizeihauptmeister der Serie „Polizeiruf 110“. Er verstarb am 5.September im Alter von 83 Jahren in Teltow. Bild: Angelika Warmuth/dpa
Wanda Perdelwitz war eine deutsche Schauspielerin, die unter anderem durch Rollen in den Serien „Großstadtrevier“ und „Traumschiff“ bekannt war. Sie verstarb am 6. Oktober an den Folgen eines Fahrradunfalls in Hamburg. Sie wurde 41 Jahre alt.
Wanda Perdelwitz war eine deutsche Schauspielerin, die unter anderem durch Rollen in den Serien „Großstadtrevier“ und „Traumschiff“ bekannt war. Sie verstarb am 6. Oktober an den Folgen eines Fahrradunfalls in Hamburg. Sie wurde 41 Jahre alt. Bild: Annette Riedl/dpa
Der amerikanische Schauspieler und Filmregisseur Robert Redford verstarb am 16. September im Alter von 89 Jahren.
Der amerikanische Schauspieler und Filmregisseur Robert Redford verstarb am 16. September im Alter von 89 Jahren. Bild: Joel Ryan/dpa
Heidi Hinkel war Lehrerin, Stadträtin, Chorleiterin, Büttenrednerin und ein echtes Urgestein in Freiberg. Sie verstarb am 24. September mit 80 Jahren.
Heidi Hinkel war Lehrerin, Stadträtin, Chorleiterin, Büttenrednerin und ein echtes Urgestein in Freiberg. Sie verstarb am 24. September mit 80 Jahren. Bild: Eckardt Mildner
Jane Goodall war eine britische Verhaltensforscherin. Bekannt war sie vor allem wegen ihrer Primatenforschung. Sie verstarb mit 91 Jahren, am 1. Oktober.
Jane Goodall war eine britische Verhaltensforscherin. Bekannt war sie vor allem wegen ihrer Primatenforschung. Sie verstarb mit 91 Jahren, am 1. Oktober. Bild: Jane Goodall Institute/JGI/EPA/dpa
Mit dem Youtube-Kanal „Gewitter im Kopf“ wurde Jan Zimmermann (links) bekannt. Am 18. November verstarb er in der Nähe von Bonn, im Alter von 27 Jahren.
Mit dem Youtube-Kanal „Gewitter im Kopf“ wurde Jan Zimmermann (links) bekannt. Am 18. November verstarb er in der Nähe von Bonn, im Alter von 27 Jahren. Bild: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa
Udo Kier war Schauspieler und Synchronsprecher. Er verstarb am 23. November im Alter von 81 Jahren.
Udo Kier war Schauspieler und Synchronsprecher. Er verstarb am 23. November im Alter von 81 Jahren. Bild: Ralf Hirschberger/dpa
Als Schauspielerin wurde Ingrid Van Bergen in den Fünfzigern bekannt. Sie verstarb am 28. November im Alter von 94 Jahren.
Als Schauspielerin wurde Ingrid Van Bergen in den Fünfzigern bekannt. Sie verstarb am 28. November im Alter von 94 Jahren. Bild: imago/Sven Simon
Panorama
2025 verstorben: Wir verabschieden uns von prägenden Persönlichkeiten aus der Region und ganz Deutschland
Von Alexa-Marie Dörfel
Das Jahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende. In diesem Beitrag wollen wir noch einmal prägende Persönlichkeiten aus der Region und ganz Deutschland würdigen, welche im letzten Jahr verstorben sind.

Anna R. ist als Sängerin der Band „Rosenstolz“ bekannt geworden. Am 17. März ist sie im Alter von 55 Jahren in Berlin verstorben.
Anna R. ist als Sängerin der Band „Rosenstolz“ bekannt geworden. Am 17. März ist sie im Alter von 55 Jahren in Berlin verstorben. Bild: Johannes Eisele/dpa-Zentralbild/dpa
Papst Franziskus ist am 21. April, im Alter von 88 Jahren, in Rom verstorben.
Papst Franziskus ist am 21. April, im Alter von 88 Jahren, in Rom verstorben. Bild: Andrew Medichini/AP/dpa
„Frau Puppendoktor Pille“ Urte Blankenstein ist nach kurzer schwerer Krankheit am 27. April, mit 81 Jahren verstorben, in Pirna.
„Frau Puppendoktor Pille“ Urte Blankenstein ist nach kurzer schwerer Krankheit am 27. April, mit 81 Jahren verstorben, in Pirna. Bild: Marko Förster
Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer ist am 9. Mai in Berlin verstorben. Sie wurde 103 Jahre alt.
Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer ist am 9. Mai in Berlin verstorben. Sie wurde 103 Jahre alt. Bild: Kay Nietfeld/dpa
Die als „Sachsendiva“ bekannte Kabarettistin und Sängerin aus Leipzig, Katrin Troendle, starb am 28.Juni mit 58 Jahren.
Die als „Sachsendiva“ bekannte Kabarettistin und Sängerin aus Leipzig, Katrin Troendle, starb am 28.Juni mit 58 Jahren. Bild: Robert Jentzsch
Der britische Musiker Ozzy Osbourne, der als Sänger der Heavy Metal Band „Black Sabbath“ bekannt wurde, verstarb am 22. Juli. Er wurde 76 Jahre alt.
Der britische Musiker Ozzy Osbourne, der als Sänger der Heavy Metal Band „Black Sabbath“ bekannt wurde, verstarb am 22. Juli. Er wurde 76 Jahre alt. Bild: David Davies/PA Wire/dpa
Die deutsche Biathletin Laura Dahlmeier verunfallte am 28. Juli auf dem Laila Peak, einem Gipfel in Pakistan, und verstarb mit 31 Jahren an den Folgen des Steinschlags.
Die deutsche Biathletin Laura Dahlmeier verunfallte am 28. Juli auf dem Laila Peak, einem Gipfel in Pakistan, und verstarb mit 31 Jahren an den Folgen des Steinschlags. Bild: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa
Wolfgang Sachs, einer der wichtigsten Mit-Initiatoren des Wendedenkmals in Plauen, ist im August mit 82 Jahren im Kreise seiner Familie gestorben.
Wolfgang Sachs, einer der wichtigsten Mit-Initiatoren des Wendedenkmals in Plauen, ist im August mit 82 Jahren im Kreise seiner Familie gestorben. Bild: Ellen Liebner
Reinhold Irmscher ist am 2. September, im Alter von 96 Jahren verstorben. Er war Ehrenbürger, langjähriger Oberlehrer und stellvertretender Schuldirektor in Hartmannsdorf.
Reinhold Irmscher ist am 2. September, im Alter von 96 Jahren verstorben. Er war Ehrenbürger, langjähriger Oberlehrer und stellvertretender Schuldirektor in Hartmannsdorf. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Viele kannten den Schauspieler Horst Krause als Polizeihauptmeister der Serie „Polizeiruf 110“. Er verstarb am 5.September im Alter von 83 Jahren in Teltow.
Viele kannten den Schauspieler Horst Krause als Polizeihauptmeister der Serie „Polizeiruf 110“. Er verstarb am 5.September im Alter von 83 Jahren in Teltow. Bild: Angelika Warmuth/dpa
Wanda Perdelwitz war eine deutsche Schauspielerin, die unter anderem durch Rollen in den Serien „Großstadtrevier“ und „Traumschiff“ bekannt war. Sie verstarb am 6. Oktober an den Folgen eines Fahrradunfalls in Hamburg. Sie wurde 41 Jahre alt.
Wanda Perdelwitz war eine deutsche Schauspielerin, die unter anderem durch Rollen in den Serien „Großstadtrevier“ und „Traumschiff“ bekannt war. Sie verstarb am 6. Oktober an den Folgen eines Fahrradunfalls in Hamburg. Sie wurde 41 Jahre alt. Bild: Annette Riedl/dpa
Der amerikanische Schauspieler und Filmregisseur Robert Redford verstarb am 16. September im Alter von 89 Jahren.
Der amerikanische Schauspieler und Filmregisseur Robert Redford verstarb am 16. September im Alter von 89 Jahren. Bild: Joel Ryan/dpa
Heidi Hinkel war Lehrerin, Stadträtin, Chorleiterin, Büttenrednerin und ein echtes Urgestein in Freiberg. Sie verstarb am 24. September mit 80 Jahren.
Heidi Hinkel war Lehrerin, Stadträtin, Chorleiterin, Büttenrednerin und ein echtes Urgestein in Freiberg. Sie verstarb am 24. September mit 80 Jahren. Bild: Eckardt Mildner
Jane Goodall war eine britische Verhaltensforscherin. Bekannt war sie vor allem wegen ihrer Primatenforschung. Sie verstarb mit 91 Jahren, am 1. Oktober.
Jane Goodall war eine britische Verhaltensforscherin. Bekannt war sie vor allem wegen ihrer Primatenforschung. Sie verstarb mit 91 Jahren, am 1. Oktober. Bild: Jane Goodall Institute/JGI/EPA/dpa
Mit dem Youtube-Kanal „Gewitter im Kopf“ wurde Jan Zimmermann (links) bekannt. Am 18. November verstarb er in der Nähe von Bonn, im Alter von 27 Jahren.
Mit dem Youtube-Kanal „Gewitter im Kopf“ wurde Jan Zimmermann (links) bekannt. Am 18. November verstarb er in der Nähe von Bonn, im Alter von 27 Jahren. Bild: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa
Udo Kier war Schauspieler und Synchronsprecher. Er verstarb am 23. November im Alter von 81 Jahren.
Udo Kier war Schauspieler und Synchronsprecher. Er verstarb am 23. November im Alter von 81 Jahren. Bild: Ralf Hirschberger/dpa
Als Schauspielerin wurde Ingrid Van Bergen in den Fünfzigern bekannt. Sie verstarb am 28. November im Alter von 94 Jahren.
Als Schauspielerin wurde Ingrid Van Bergen in den Fünfzigern bekannt. Sie verstarb am 28. November im Alter von 94 Jahren. Bild: imago/Sven Simon
