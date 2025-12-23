2025 verstorben: Wir verabschieden uns von prägenden Persönlichkeiten aus der Region und ganz Deutschland

Bild: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa, Eckardt Mildner, Joel Ryan/dpa, Collage Freie Presse

Anna R. ist als Sängerin der Band „Rosenstolz“ bekannt geworden. Am 17. März ist sie im Alter von 55 Jahren in Berlin verstorben. Bild: Johannes Eisele/dpa-Zentralbild/dpa

Papst Franziskus ist am 21. April, im Alter von 88 Jahren, in Rom verstorben. Bild: Andrew Medichini/AP/dpa

„Frau Puppendoktor Pille“ Urte Blankenstein ist nach kurzer schwerer Krankheit am 27. April, mit 81 Jahren verstorben, in Pirna. Bild: Marko Förster

Die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer ist am 9. Mai in Berlin verstorben. Sie wurde 103 Jahre alt. Bild: Kay Nietfeld/dpa

Die als „Sachsendiva“ bekannte Kabarettistin und Sängerin aus Leipzig, Katrin Troendle, starb am 28.Juni mit 58 Jahren. Bild: Robert Jentzsch

Der britische Musiker Ozzy Osbourne, der als Sänger der Heavy Metal Band „Black Sabbath“ bekannt wurde, verstarb am 22. Juli. Er wurde 76 Jahre alt. Bild: David Davies/PA Wire/dpa

Die deutsche Biathletin Laura Dahlmeier verunfallte am 28. Juli auf dem Laila Peak, einem Gipfel in Pakistan, und verstarb mit 31 Jahren an den Folgen des Steinschlags. Bild: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Wolfgang Sachs, einer der wichtigsten Mit-Initiatoren des Wendedenkmals in Plauen, ist im August mit 82 Jahren im Kreise seiner Familie gestorben. Bild: Ellen Liebner

Reinhold Irmscher ist am 2. September, im Alter von 96 Jahren verstorben. Er war Ehrenbürger, langjähriger Oberlehrer und stellvertretender Schuldirektor in Hartmannsdorf. Bild: Andreas Seidel/Archiv

Viele kannten den Schauspieler Horst Krause als Polizeihauptmeister der Serie „Polizeiruf 110“. Er verstarb am 5.September im Alter von 83 Jahren in Teltow. Bild: Angelika Warmuth/dpa

Wanda Perdelwitz war eine deutsche Schauspielerin, die unter anderem durch Rollen in den Serien „Großstadtrevier“ und „Traumschiff“ bekannt war. Sie verstarb am 6. Oktober an den Folgen eines Fahrradunfalls in Hamburg. Sie wurde 41 Jahre alt. Bild: Annette Riedl/dpa

Der amerikanische Schauspieler und Filmregisseur Robert Redford verstarb am 16. September im Alter von 89 Jahren. Bild: Joel Ryan/dpa

Heidi Hinkel war Lehrerin, Stadträtin, Chorleiterin, Büttenrednerin und ein echtes Urgestein in Freiberg. Sie verstarb am 24. September mit 80 Jahren. Bild: Eckardt Mildner

Jane Goodall war eine britische Verhaltensforscherin. Bekannt war sie vor allem wegen ihrer Primatenforschung. Sie verstarb mit 91 Jahren, am 1. Oktober. Bild: Jane Goodall Institute/JGI/EPA/dpa

Mit dem Youtube-Kanal „Gewitter im Kopf“ wurde Jan Zimmermann (links) bekannt. Am 18. November verstarb er in der Nähe von Bonn, im Alter von 27 Jahren. Bild: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa

Udo Kier war Schauspieler und Synchronsprecher. Er verstarb am 23. November im Alter von 81 Jahren. Bild: Ralf Hirschberger/dpa