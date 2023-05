Alles Banane

Warum eine Kunstinstallation manchmal auch so richtig Appetit macht

Das Bonmot "Ist das Kunst oder kann das weg?" nimmt die Kunstszene seit Jahren auf die Schippe. Dass zwei übereifrige Genossinnen auf einer SPD-Feier einst eine mit Filz, Fett und Pflaster versehene Badewanne vom Großmeister Joseph Beuys nicht als Kunstwerk betrachten, sondern diese eifrig schrubbten, um darin Geschirr zu spülen - ja, das kann passieren. So einen versifften Zuber wollte eh keiner.

Eine Kunstgalerie musste 2012 einem Künstler Schadensersatz zahlen, weil 1990 bei einer Ausstellung zwei uralte Fritten abhandengekommen waren. Die hatten als Vorlage für ein Objekt in Kreuzform aus feinstem Gold namens "Pommes d'Or" gedient. Das vertrocknete Original wurde ebenfalls präsentiert.

Mehr Geschmack zeigt da jetzt ein Kunststudent aus Südkorea, der jüngst eine halbwegs frische Banane von einer Installation des italienischen Konzeptkünstlers Maurizio Cattelan verspeiste. Auf Videos im Netz ist zu sehen, wie der junge Mann die mit Klebeband befestigte Frucht von einer weißen Wand des Leeum-Kunstmuseums in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul nimmt, sie schält und dann isst. Danach klebte er die Schale wieder an die Wand. Ordnung muss sein.

Nach Berichten südkoreanischer Medien sagte der Student dem Museum zunächst, er habe nicht gefrühstückt und Hunger gehabt. Später habe er eingeräumt, die Zerstörung eines Werkes der modernen Kunst könne ja selbst als eine Art Kunstwerk gewertet werden. Clever, der Bursche. Es hätte aber teuer für ihn werden können: Auf der Art Basel Miami Beach 2019 ließ Cattelan schon einmal eine Banane an der Wand befestigen und setzte einen Preis von 120.000 Dollar fest.

Die Aktion in Seoul hat laut Museum für den Studenten aber keine Folgen. Cattelan habe gesagt, das könne passieren. Die reife Banane an der Wand soll eh alle zwei oder drei Tage ersetzt werden. Für ein schnelles Frühstück ist also weiterhin gesorgt. (mit dpa)