Comeback in der Höhle der Löwen: Frank Thelen sofort on fire

Die neue Staffel der Vox-Show „Höhle der Löwen“ startet an diesem Montag mit einer Überraschung: Investor Frank Thelen ist zurück. Das verspricht heftige Bieter-Gefechte und Krach mit einem anderen „Raubtier“.

Köln. Frank Thelen ist ein schillernder Unternehmer. Bei Deutschlands bekanntestem Investoren-Treff „Höhle der Löwen“ war er von Beginn an mit dabei. 2020 schied er dann nach sechs Jahren aus. Nun kehrt der Bonner aber als fester Löwe aufs Podium in der Vox-Sendung zurück. An diesem Montag geht die Gründershow ab 20.15 Uhr in die nächste Runde.

Gefechte mit Carsten Maschmeyer vorprogrammiert

Ob er sich gleich zum Auftakt wieder mit dem Unternehmer und Löwen Carsten Maschmeyer fetzt? Denn der meinungsstarke Thelen und Maschmeyer haben ein ähnliches Beuteschema. Beide verfolgen eine Technologie-getriebene Investment-Strategie. Bieter-Duelle und Konflikte sind da absehbar. So geht es in der Auftaktsendung an diesem Montag unter anderem um ein Engagement beim Start-up „FYTA“. Es brennt sofort die Luft: Frank Thelen möchte beim „Fitness-Tracker für Pflanzen“ einsteigen. Der Tech-Kenner wittert großes Potenzial, legt sein erstes Angebot vor und drängt auf eine schnelle Entscheidung. Doch auch andere Löwen sind interessiert - und so wird aus dem Pitch gleich ein heiß umkämpftes Investoren-Battle.

Fortsetzung mit Neuerungen

Die „Höhle der Löwen“ legt nach der Sommerpause aber nicht nur mit Thelen wieder los, sondern auch mit einigen anderen Neuerungen: So gibt es nun direkte Battle-Wettkämpfe. Zwei Start-ups treten dabei in einem jeweils einminütigen Kurz-Pitch gegeneinander an. Doch nur eines von beiden bekommt die Chance, den Löwen sein Produkt in voller Länge zu präsentieren. Wer nicht überzeugt, muss die „Höhle“ sofort wieder verlassen. Das soll die Spannung erhöhen. Wer kann sich behaupten, wer holt sich die Beteiligung der Investoren? Vox kündigt zudem an: Die Reihe mit Thelen sowie Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl und Janna Ensthaler solle „bissiger und mutiger“ werden.

Quote zuletzt eingebrochen

Denn die zurückliegende Staffel von „Die Höhle der Löwen“, die Ende Juni auslief, hat die Erwartungen an sie nicht ganz erfüllt. Top-Quoten lieferte sie nur noch selten. Ende Mai und Anfang Juni sackte sie in der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer ab. Einmal schauten sogar weniger als eine Million Fans zu.

Versöhnlich war aber das Ende: Die vorerst letzte ausgestrahlte Folge Ende Juni erreichte 1,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren. Das entsprach einem sehr guten Marktanteil von 6,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen schloss die Staffel dann mit 12,1 Prozent ausgerechnet zum Finale sogar noch mit einem Staffelrekord.

Thelen: Es fühlt sich an wie nach Haus kommen

Nun soll Unternehmer Thelen dazu beitragen, dass die Quote stabil bleibt. Seit 2014 hat Thelen über seine Investmentgesellschaft Freigeist schon in 14 Start-ups wie zum Beispiel Ankerkraut, YFood, 3Bears oder Little Lunch investiert, deren Gründer in der Show aufgetreten sind. Darunter sind insbesondere Unternehmen aus dem Food-Bereich gewesen. „Es fühlt sich an wie nach Hause kommen“, zitiert Vox den Investor. „Die Höhle der Löwen“ sei für ihn kein reines Entertainment, „sondern ein Ort, an dem aus Ideen Unternehmen werden. Mit Mut, harter Arbeit und klarer Strategie.“ (juerg/dpa)