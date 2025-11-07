DDR-Star Frank Schöbel über deutsche Radiosender: Mancher wartet darauf „dass wir endlich tot sind“

Haben deutsche Radiosender etwas gegen die Ost-Stars von früher? Der 82-Jährige spricht Klartext.

Chemnitz. Frank Schöbel war DER Schlagersänger der DDR, zählte mit Hits wie „Wie ein Stern“ oder „Ich geh vom Nordpol zum Südpol zu Fuß“ zu den erfolgreichste Musikern des Ostens und trat auch im Westfernsehen auf. Nun erhebt er schwere Vorwürfe gegen Deutschlands Radiosender.

Wer durch die Schlagersender schaltet, der hört sie alle: Florian Silbereisen, Helene Fischer, Vanessa May, Beatrice Egli und Andrea Berg. Doch was ist mit den Stars von früher? Konkreter: denen aus dem Osten?

Die Radiostationen täten alles dafür, um die Ost-Interpreten in der Versenkung verschwinden zu lassen, so die Vorwürfe Schöbels gegenüber dem „Nordkurier“. Der gebürtige Leipziger beklagt: „Man spielt uns einfach nicht mehr.“

Sind DDR-Sänger störende Konkurrenz?

Und er hegt einen bösen Verdacht: „Manchmal habe ich die Vermutung, dass mancher darauf wartet, dass wir endlich tot sind.“

Über die Gründe dafür mutmaßt der 82-Jährige, dass Künstler wie er, die es vor Mauerfall und Wiedervereinigung zu Bekanntheit und Ruhm gebracht hatten, nach wie vor eine ernstzunehmende Konkurrenz im harten Schlagergeschäft darstellten.

Seine Konzerttickets verkauften sich nach wie vor gut. Das sehe laut Zeitung bei manch jüngerem Künstler anders aus, Tourneen müssten mangels Verkäufen abgesagt werden.

Apropos: Im Rahmen seiner „Frank Schöbel zur Weihnachtszeit“-Tour macht er auch in der Region Halt: Am 29. November tritt er in Freiberg auf. (phy)