Der Erste seiner Art: Vor 75 Jahren wurde der "Porsche Nr. 1" zugelassen

Der Name Porsche steht heute für schnelle Rennwagen und teure Luxuskarossen. Den Grundstein legte sein Konstrukteur Ferdinand, genannt Ferry, Porsche im Jahr 1948 mit dem Typ 356. Bereits 14 Jahre zuvor hatte der geniale Autobauer sein technisches Know-how unter Beweis gestellt, als er an den Entwürfen für den ersten VW-Käfer beteiligt war. Vor 75 Jahren, am 8. Juni 1948, erhielt der "Porsche Nr. 1" seine Zulassung.

"Ich hatte schon vor dem Krieg die Idee, einen Sportwagen zu machen", erinnerte sich Ferry Porsche einmal in einem Interview. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges war Porsche nach Luftangriffen auf Stuttgart nach Österreich ausgewichen. Das erste Auto unter seinem Namen wurde dort in Gmünd gefertigt und erlangte von der Kärntner Landesregierung eine... "Ich hatte schon vor dem Krieg die Idee, einen Sportwagen zu machen", erinnerte sich Ferry Porsche einmal in einem Interview. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges war Porsche nach Luftangriffen auf Stuttgart nach Österreich ausgewichen. Das erste Auto unter seinem Namen wurde dort in Gmünd gefertigt und erlangte von der Kärntner Landesregierung eine...