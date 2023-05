Der Merkeleffekt

Können Sie sich vorstellen, dass Marilyn Monroe in einem Film die deutsche Kanzlerin darstellt? Nein? Das mag vor allem an ihrer Stimme liegen. Diese klang hoch, fast piepsig. Aus dem Mund der amerikanischen Schauspielerin war oft nur ein Flüstern zu hören, ein Hauch von einer Stimme, so transparent wie die Kleider, die sie nicht selten trug....