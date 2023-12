Frank Zander fehlt bei seiner Obdachlosen-Weihnachtsfeier

Seit 1995 lädt Frank Zander mit seiner Familie und mit Unterstützung von Freunden, Sponsoren und ehrenamtlichen Helfern Tausende arme Menschen zu einem Fest vor Weihnachten ein. Doch in diesem Jahr ist einiges anders.

Berlin.

Schlagerstar Frank Zander (81), erst kürzlich aus dem Krankenhaus entlassen, kann nicht an der traditionellen Weihnachtsfeier seiner Familie für Obdachlose in Berlin teilnehmen. "Wir mussten auf den Rat der Ärzte achten, denn die Gesundheit geht vor", teilte sein Sohn Marcus Zander der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend mit. Der Sänger habe eine Videobotschaft aufgenommen, die während der Feier in Berlin-Neukölln gezeigt werde.