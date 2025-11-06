Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die KI weiß es genau.
Die KI weiß es genau. Bild: Screenshot: ChatGPT/Freie Presse
Panorama
Für wen Olaf Scholz noch als Kanzler immer im Amt ist
Redakteur
Von Alexandra Engert
Das Vertrauen in künstliche Intelligenz bekommt Risse, wenn einfache Fragen plötzlich zu komplexen Rätseln werden.

Chemnitz.

Wenn du etwas nicht weißt, wartet irgendwo eine KI auf deine Frage: Was koche ich heute? Oder: Kannst du meine E-Mail auf Rechtschreibung prüfen? Das sind harmlose Fragen. Es gibt die Besorgten, die an die KI-Weltherrschaft glauben. Oder die, welche die KI für ihren besten Freund halten, weil sie alles kann. In beiden Fällen wäre es das Mindeste, von der KI korrekte Antworten auf einfache Fragen zu bekommen.

Neulich hatte ich so eine Anfrage: Ich wollte Hinweise, wie ich einen Satz klarer formuliere. Grammatikalisch hatte Chat-GPT nichts zu verbessern. Stattdessen störte der Chatbot sich daran, dass ich Friedrich Merz Bundeskanzler genannt habe. Spinnt das System? Ich fragte noch einmal, diesmal konkret: Wer ist aktuell der Kanzler von Deutschland? In der „amtlichen Realität“ von Chat-GPT lautet die Antwort: „Olaf Scholz“.

Irgendwie hat das früher besser funktioniert, oder? Das bestätigt auch eine aktuelle Studie der Europäischen Rundfunkunion.

30 Nachrichtenfragen, vier Chatbots. In 45 Prozent der Fälle enthielten die Antworten mindestens einen Fehler. Manchmal wurden Antworten frei erfunden. Copilot behauptet etwa, Franziskus sei Papst, nennt aber im selben Atemzug sein Todesdatum. Auch mein Beispiel mit dem „Noch-Bundeskanzler“ Olaf Scholz taucht in der Studie auf.

Manche Experten werden sagen, die Tests seien wenig aussagekräftig, weil nur Gratisversionen getestet wurden. Doch ich bezahle für Chat-GPT, und auch bei mir wird Friedrich Merz anscheinend nie Bundeskanzler. Es sei denn, die KI lebt in der Zukunft und weiß Dinge, die wir noch nicht wissen können. Wer weiß das schon?

