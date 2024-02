Geldspenden normalisieren sich auf gutem Niveau

Die Inflation schlägt sich auf die Spendenbereitschaft der Menschen in Deutschland nieder. Der Geschäftsführer des Spendenrates hält die Gesamtsumme dennoch für bemerkenswert.

Berlin.

Das Spendenaufkommen von Privatleuten in Deutschland ist das zweite Mal in Folge gesunken. Rund 5 Milliarden Euro wurden im Jahr 2023 für wohltätige Zwecke gespendet – etwa 700 Millionen Euro (12 Prozent) weniger als im Jahr zuvor, wie aus der Erhebung "Bilanz des Helfens" im Auftrag des Deutschen Spendenrates hervorgeht, die in Berlin vorgestellt wurde.