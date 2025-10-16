Kolumne: Das stinkt zum Himmel!

Die Titanenwurz eines Botanischen Gartens in Dortmund wird weiter vermisst.

An sich wird ja – mit ausreichend krimineller Energie – alles geklaut, was nicht niet- und nagelfest ist: Gold und Geschmeide, Lippenstifte, Autos und so weiter. Wer aber stiehlt eine Pflanze, die stinkt wie Aas? Die Blüte der Titanenwurz riecht so. Ein besonders imposanten Exemplar stand im Rombergpark in Dortmund – ein 30-Kilo-Koloss.