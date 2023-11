Neue deutsche Glühweinkönigin steht auf Rot

Nach drei Jahren Corona-Zwangspause gibt es wieder eine deutsche Glühweinkönigin. Mit Wein und Krone kennt sie sich schon aus.

Trier.

Die neue deutsche Glühweinkönigin Louisa Kress mag es gerne klassisch rot. "Am liebsten trinke ich einen Dornfelder, mit Zimt und Nelken und mit ganz viel fruchtigen Orangen", sagt die 30-Jährige in Trier. Daher sei sie auch im weinroten Dirndl in ihrem königlichen Amt unterwegs. "Passt doch gut", erklärt sie, lacht und rückt ihr silbernes Diadem auf dem Kopf zurecht. In den nächsten Wochen wird sie auf dem Trierer Weihnachtsmarkt vor allem für Winzerglühwein die Tasse heben. "Ich trinke auch den Weißen, aber alles in Maßen."