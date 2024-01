"Peregrine"-Mission: Nächster Versuch Ende des Jahres

Eigentlich hatte das private Raumfahrtunternehmen Astrobotic mit der "Peregrine"-Kapsel die erste kommerzielle Landung auf dem Mond schaffen wollen, doch schon direkt nach dem Start gab es Probleme.

Washington.

Nach der gescheiterten Mondlandung der "Peregrine"-Mission plant das private Raumfahrtunternehmen Astrobotic in Zusammenarbeit mit der US-Raumfahrtbehörde Nasa schon Ende des Jahres einen neuen Versuch. Dann solle der "Griffin"-Lander zum Mond geschickt werden, unter anderem mit einem Nasa-Rover an Bord, sagte John Thornton, Chef der in Pittsburgh ansässigen Firma Astrobotic, bei einer Pressekonferenz.