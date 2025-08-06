Prozess um Kindesentführung: Steakhaus-Erbin Block feuert Anwalt

Ließ Christina Block ihre Kinder aus Dänemark entführen? Darum dreht sich alles beim derzeitigen Gerichtsprozess. Doch nun vertritt ein Anwalt weniger die Unternehmerin.

Hamburg. Paukenschlag im spektakulären Prozess um mutmaßliche Kindesentführung: Steakhaus-Erbin Christina Block hat offenbar ihren Anwalt Otmar Kury gefeuert.

Das berichtet der NDR. Der 69-Jährige bestätigte dem Sender, dass er nun auch eine Entbindung als Pflichtverteidiger beim Gericht beantragen werde. Offenbar gibt es Unstimmigkeiten mit Blocks zweitem Strafverteidiger Ingo Bott.

Auch Familienrechtsanwältin legt Mandat nieder

Kury hatte Block von Anfang an vertreten, kurz vor Beginn des Prozesses am 11. Juli wurde dann zusätzlich auch noch der Düsseldorfer Anwalt Bott von Block beauftragt. Laut NDR hatte offenbar nicht nur Kury ein Problem mit Bott.

Nach Senderangaben soll die Arbeit des neuen Strafverteidigers Grund dafür sein, dass auch die Familienrechtsanwältin der Millionen-Erbin ihr Mandat von sich aus niederlegte.

Wie berichtet, sollen in der Silvesternacht 2023/24 mehrere Männer Blocks Ex-Mann Stephan Hensel in Dänemark zusammengeschlagen und ihre gemeinsamen Kinder (damals 10 und 13 Jahre alt) in ein Auto gezerrt und nach Deutschland entführt haben.

Auch Ex-Sportmoderator Delling angeklagt

Das Mädchen und der Junge seien erst nach Baden-Württemberg verbracht, später mit der Mutter nach Hamburg gereist. Laut Anklage soll Blocks Lebensgefährte, der frühere Sportmoderator Gerhard Delling, das Zusammentreffen der Steakhaus-Erbin mit ihren Kindern in Baden-Württemberg organisiert und ihre gemeinsame Rückkehr nach Hamburg koordiniert haben.

Beide Kinder leben seit 2021 bei ihrem Vater in Dänemark, Christina Block kämpft seit Jahren um sie. Sie und ein 63-jähriger Deutscher sind angeklagt, die Entführung in Auftrag gegeben zu haben. Delling sitzt wegen Beihilfe auf der Anklagebank. (phy)