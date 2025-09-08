Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Räumungsurteil wegen 40.000 Euro Mietschulden: Wende-Minister Günther Krause steht erneut mit dem Rücken zur Wand

2020 zog Ex-Bundesverkehrsminister Günther Krause als erster Politiker ins Dschungelcamp ein. Später gab es aber Ärger, weil er seinem Insolvenzverwalter die Honorarhöhe verschleiert haben soll. Bild: imago/STAR-MEDIA
Panorama
Räumungsurteil wegen 40.000 Euro Mietschulden: Wende-Minister Günther Krause steht erneut mit dem Rücken zur Wand
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Skandale, Pleiten, Prozesse: Ex-DDR-Staatssekretär und Wende-Minister Günther Krause macht erneut Ärger. Dieses Mal geht es um rund 40.000 Euro Mietschulden - und ein schon bekanntes Verhaltensmuster.

Alt Töplitz.

Günther Krause sorgt erneut für Negativ-Schlagzeilen: Bekannt für seine Affären und Betrugsfälle, steht der ehemalige Bundesverkehrsminister erneut mit dem Rücken zur Wand. Das Amtsgericht Potsdam hat kürzlich rechtskräftig entschieden: Krause und seine Frau Heike müssen aus ihrem Domizil im brandenburgischen Alt Töplitz, einem Ortsteil von Werder (Havel), ausziehen.

Krause will Zwangsräumung zuvorkommen

Bis zur angedrohten Zwangsräumung will es das Ehepaar nun aber nicht kommen lassen: Krause kündigte gegenüber dem „Nordkurier“ an, noch diese Woche die Doppelhaushälfte zu räumen. Wohin der 71-Jährige ziehen wird, wollte er aber nicht verraten: „Ich brauche kein Empfangskomitee“, sagte er dem „Nordkurier“.

Berichte: Rund 40.000 Euro Mietschulden angehäuft

Grund für die angedrohte Zwangsräumung: Medienberichten zufolge sollen Kause und seine Frau Mietschulden in Höhe von rund 40.000 Euro angehäuft haben. Die 1420 Euro Monatsmiete für die Doppelhaushälfte mit fünf Zimmern und Pkw-Stellplatz soll seit ihrem Einzug im Jahr 2018 nur hin und wieder beglichen worden sein - und laut „Bild“ seit November 2022 wohl dann gar nicht mehr. Auf Nachfrage des „Nordkuriers“ erklärte Günther Krause aber, dass er die Mietschulden nun bezahlen wolle. Wie, das ließ er allerdings offen.

Am 20. September 1990 unterzeichneten Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (links) und DDR-Staatsekretär Günther Krause den Einigungsvertrag in Bonn. Bild: imago/photothek
Über diese Affären stürzte Krause

Krause ist einer der bekanntesten Wende-Politiker. Als DDR-Chefunterhändler unterzeichnete er 1990 gemeinsam mit Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) den deutsch-deutschen Einigungsvertrag. Er war Parlamentarischer Staatssekretär beim Ministerpräsidenten der DDR – damals Lothar de Maizière. 1991 wurde Krause Minister für besondere Aufgaben, dann war er Bundesverkehrsminister. 1993 musste Krause dann aber wegen gleich mehrerer Affären zurücktreten. So soll der ehemalige Ingenieur bei der Vergabe von Raststätten-Konzessionen in Ostdeutschland gemauschelt haben. Der Verdacht lautete auf Untreue und Bestechung. Zugleich machte er mit der „Putzfrauen-Affäre“ Schlagzeilen. Krause hatte für die Beschäftigung einer Angestellten öffentliche Gelder abgezweigt. Die Haushaltshilfe wurde vom Arbeitsamt subventioniert.

Mit gewagten Ideen mehrfach gescheitert

Nach seinem Ausscheiden aus der Politik versuchte sich der CDU-Politiker als Unternehmer - und verstieß gegen Gesetze. Im Juni 1998 stellte das Amtsgericht Tiergarten einen Strafbefehl über 30.000 Mark, weil Krause der Sozialversicherung rund 55.000 Mark Sozialbeiträge vorenthalten hatte. Das Urteil: 10.800 Mark Strafe. Andere Geschäftsideen von ihm endeten in einem finanziellen Desaster. So hatte Krause zum Beispiel günstige „Volkshäuser“ bauen wollen. Aus Stroh wollte er Öl und aus Weltraumstrahlung Strom herstellen - mit all dem erlitt er Schiffbruch. Seine Zahlungsschwierigkeiten hatte Krause in der Vergangenheit gegenüber den Medien allerdings mehrfach damit erklärt, dass ein Schweizer Konto von ihm zu Unrecht wegen geschäftlicher Beziehungen nach Russland eingefroren worden sei.

RTL-Honorar verschleiert

Vor dem Landgericht Rostock musste sich der ehemalige Bundesverkehrsminister zudem wegen Betrugs und Bankrotts verantworten. Er soll in seinem Insolvenzverfahren Vermögen verschleiert und andere irreführende Angaben gemacht haben. Dabei ging es unter anderem um die mehr als 100.000 Euro Honorar für seine Teilnahme an der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Die Richterin sprach damals von seiner „hohen kriminellen Energie“. Krause wurde 2023 schließlich verurteilt. Die Strafe wurde aber zur Bewährung ausgesetzt; er musste nicht in Haft.

Ist Ex-Bundesverkehrsminister Krause ein Miet-Nomade?

Die jüngste Mietschulden-Affäre Krauses weckt aber unrühmliche Erinnerungen: Schon 2018 hatte das Ehepaar ihr Wohnhaus in der Mecklenburgischen Seenplatte verlassen müssen. Sie hatten damals die 350-Quadratmeter-Villa mit Pool, Sauna und Solarium gut ein Jahr lang gekapert, ohne den Kaufpreis von 459.000 Euro zu entrichten, nachdem ihnen eine Haus-Verkäuferin gutgläubig die Schlüssel ausgehändigt hatte. Das Paar hielt die Villa ein Jahr besetzt. Erst zwei Tage vor der Zwangsvollstreckung floh es – und enterte das neue Domizil in Alt Töplitz. (juerg)

