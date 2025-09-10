Rosenheim-Cops: Darum steigt die beliebte Sekretärin Frau Stockl tatsächlich aus der ZDF-Kultserie aus

Nach 25 Jahren ist Schluss: Marisa Burger steigt aus der Vorabendserie „Die Rosenheim-Cops“ aus. Jetzt hat sie offen über ihre Beweggründe gesprochen - und dabei das ZDF scharf kritisiert.

Mainz. Sie ist die Seele der ZDF-Kultserie „Die Rosenheim-Cops“: Um Frau Stockl herum ordnet sich jeder Mordfall. So beginnen seit fast zwei Jahrzehnten fast alle Folgen mit dem gleichen Anruf im Polizeipräsidium: Es ist ein Toter gefunden worden. „Bleiben Sie ruhig, bitte fassen Sie nichts an, wir kommen“, entgegnet Sekratärin Frau Stockl dann jedes Mal routiniert. Schließlich dreht sie sich zum Polizisten Michi Mohr um, der gerade Kaffee trinkt oder Kekse isst, und sagt: „Es gabat a Leich.“ Diese Satz ist inwzischen schon ein Markenzeichen der Serie geworden.

Marisa Burger: Es ist Zeit für was Neues

Doch damit ist nun bald Schluss: Am 17. Oktober 2025 fällt für Marisa Burger, die die Sekretärin Frau Stockl spielt, die letzte Klappe. Dann steht die gebürtige Oberbayerin zum letzten Mal für die ZDF-Kultserie vor der Kamera. „Die Entscheidung, nach 25 Jahren die ‚Rosenheim-Cops’ und das tolle Team vor und hinter der Kamera zu verlassen, ist mir nicht leichtgefallen“, erklärte Marisa Burger jetzt in der „Abendzeitung München“ ihren Ausstieg. Lange habe sie mit sich gerungen, bis ihr klar war: Es ist Zeit für etwas Neues.

Marisa Burger: Ich wollte nicht weitermachen, nur weil es andere von mir erwartet hätten

In einem Gespräch mit der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) hat Marisa Burger nun einen noch tieferen Einblick in ihren Entschluss gewährt. „Ich wollte nicht weitermachen, nur weil es andere von mir erwartet hätten“, sagte sie. Sie habe die Figur nach so langer Zeit auch mit Würde abschließen und „alles in toller Erinnerung haben“ wollen. Zugleich spart sie aber auch nicht mit Kritik am ZDF. In dem SZ-Interveiw erzählt sie, wie die Belastung in der Branche stetig gewachsen sei. „Die Drehzeiten werden wie überall immer kürzer, das Pensum ist wahnsinnig hoch“, so die Schauspielerin. Dadurch sei kaum noch Raum für Freizeit oder persönliche Projekte geblieben – ein Zustand, den sie nicht länger akzeptieren wollte.

Schauspielerin Marisa Burger: Die Belastung in der Branche ist stetig gewachsen. Bild: IMAGO/imagebroker Schauspielerin Marisa Burger: Die Belastung in der Branche ist stetig gewachsen. Bild: IMAGO/imagebroker

Kritik an der Gage

Zugleich hat wohl aber auch die Bezahlung aus ihrer Sicht nicht mehr gestimmt. „Bei den Rosenheim-Cops gibt es trotz großen Erfolgs de facto Gagenkürzungen, weil etwa kein Inflationsausgleich berücksichtigt wurde“, kritisiert Marisa Burger. Das sei aber nicht ausschlaggebend für ihren Ausstieg gewesen. „Ich habe jetzt noch die Kraft, andere Dinge in die Hand zu nehmen und möchte mich selber noch mal ausprobieren, in einer neuen Rolle vielleicht, oder in einem neuen Projekt“, so Marisa Burger in dem SZ-Gespräch.

Das will die Schauspielerin jetzt machen

Marisa Burger hat schon neue Pläne. Beruflich lässt sie sich aber noch alle Optionen offen. Sie will der Schauspielerei aber treu bleiben. „Ja, es gibt Angebote, aber über ungelegte Eier spricht man nicht“, sagt sie. Für sie stehe jetzt im Vordergrund, Raum für neue Ideen zu schaffen. So will sie gemeinsam mit ihrer besten Freundin, der Synchronsprecherin und -regisseurin Solveig Duda, unter anderem einen Podcast aufbauen. Am 17. September soll er erstmals zu hören sein. Der Name steht schon fest: „Abendkasse – Kultur in der Clutch.“ Es wird um Theater, Bücher, Kinos und Filme in München gehen. „Aus der Sicht von Frauen, die in unserem Alter sind“, so die 52-Jährige im SZ-Gespräch. „Und es wird sich auch um Restaurants drehen. Wir sind ja keine 20 mehr, die bis um drei Uhr in Clubs gehen.“ Ein Schwerpunkt liege natürlich aber auch auf Themen aus der Schauspielbranche – „aber im positiven Sinne“. Dennoch will die gebürtige Altöttingerin auch kritische Aspekte nicht ausklammern: „Wir leben ja in einer Branche, in der es heißt: Solange man funktioniert.“

Schauspielerin Sarah Thonig wird in der Serie als Christin Lange vom Empfang an den Schreibtisch von Frau Stockl wechseln. Bild: Felix Hörhager/dpa Schauspielerin Sarah Thonig wird in der Serie als Christin Lange vom Empfang an den Schreibtisch von Frau Stockl wechseln. Bild: Felix Hörhager/dpa

Das ist die Nachfolgerin von Frau Stockl

Eine Nachfolgerin für Frau Stockl steht schon fest: Nach dem Ausstieg von Marisa Burger soll Sarah Thonig diesen Posten in der beliebten ZDF-Vorabendserie übernehmen. In der neuen Rolle wird sie dann ab der übernächsten, der 26. Staffel zu sehen sein. Für Fans der Serie ist Sarah Tonig ein schon bekanntes Gesicht: Die 33-jährige Schauspielerin ist als Christin Lange seit Jahren am Empfang im TV-Polizeipräsidium zu sehen. Nun wechselt ihre Figur an den Schreibtisch im Polizeisekretariat.

Tränen zum Abschied

Doch jetzt kommt erst einmal der letzte Drehtag für die „Rosenheim-Cops“ mit Frau Stockl näher. „Das Schlimme war schon das Drehbuchlesen“, so Marisa Burger im SZ-Interview. „In den letzten Folgen bespielen wir ja meinen Abschied ...“ Dabei flossen bereits Tränen. „Ich habe ja mit vielen Kolleginnen und Kollegen 20 Jahre und mehr gearbeitet – diese Menschen zu verlassen, zu sagen: Tschüss, das war‘s jetzt, das ist etwas sehr, sehr Emotionales, denn es war eine großartige Zeit. Vom Kopf her bin ich klar, doch die Gefühle kann man nicht steuern.“ (juerg)