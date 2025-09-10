Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Panorama
  • |

  • Rosenheim-Cops: Darum steigt die beliebte Sekretärin Frau Stockl tatsächlich aus der ZDF-Kultserie aus

Marisa Burger als Frau Stockl und Max Müller als Polizist Michi Mohr sind seit Jahren in der ZDF-Serie „Die Rosenheim-Cops“ im Polizeispräsidium ein eingespieltes Team. Jetzt verlässt Maria Burger aber die Vorabendserie.
Marisa Burger als Frau Stockl und Max Müller als Polizist Michi Mohr sind seit Jahren in der ZDF-Serie „Die Rosenheim-Cops“ im Polizeispräsidium ein eingespieltes Team. Jetzt verlässt Maria Burger aber die Vorabendserie. Bild: IMAGO/Sven Simon
Marisa Burger als Frau Stockl und Max Müller als Polizist Michi Mohr sind seit Jahren in der ZDF-Serie „Die Rosenheim-Cops“ im Polizeispräsidium ein eingespieltes Team. Jetzt verlässt Maria Burger aber die Vorabendserie.
Marisa Burger als Frau Stockl und Max Müller als Polizist Michi Mohr sind seit Jahren in der ZDF-Serie „Die Rosenheim-Cops“ im Polizeispräsidium ein eingespieltes Team. Jetzt verlässt Maria Burger aber die Vorabendserie. Bild: IMAGO/Sven Simon
Panorama
Rosenheim-Cops: Darum steigt die beliebte Sekretärin Frau Stockl tatsächlich aus der ZDF-Kultserie aus
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach 25 Jahren ist Schluss: Marisa Burger steigt aus der Vorabendserie „Die Rosenheim-Cops“ aus. Jetzt hat sie offen über ihre Beweggründe gesprochen - und dabei das ZDF scharf kritisiert.

Mainz.

Sie ist die Seele der ZDF-Kultserie „Die Rosenheim-Cops“: Um Frau Stockl herum ordnet sich jeder Mordfall. So beginnen seit fast zwei Jahrzehnten fast alle Folgen mit dem gleichen Anruf im Polizeipräsidium: Es ist ein Toter gefunden worden. „Bleiben Sie ruhig, bitte fassen Sie nichts an, wir kommen“, entgegnet Sekratärin Frau Stockl dann jedes Mal routiniert. Schließlich dreht sie sich zum Polizisten Michi Mohr um, der gerade Kaffee trinkt oder Kekse isst, und sagt: „Es gabat a Leich.“ Diese Satz ist inwzischen schon ein Markenzeichen der Serie geworden.

Marisa Burger: Es ist Zeit für was Neues

Doch damit ist nun bald Schluss: Am 17. Oktober 2025 fällt für Marisa Burger, die die Sekretärin Frau Stockl spielt, die letzte Klappe. Dann steht die gebürtige Oberbayerin zum letzten Mal für die ZDF-Kultserie vor der Kamera. „Die Entscheidung, nach 25 Jahren die ‚Rosenheim-Cops’ und das tolle Team vor und hinter der Kamera zu verlassen, ist mir nicht leichtgefallen“, erklärte Marisa Burger jetzt in der „Abendzeitung München“ ihren Ausstieg. Lange habe sie mit sich gerungen, bis ihr klar war: Es ist Zeit für etwas Neues.

Marisa Burger: Ich wollte nicht weitermachen, nur weil es andere von mir erwartet hätten

In einem Gespräch mit der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) hat Marisa Burger nun einen noch tieferen Einblick in ihren Entschluss gewährt. „Ich wollte nicht weitermachen, nur weil es andere von mir erwartet hätten“, sagte sie. Sie habe die Figur nach so langer Zeit auch mit Würde abschließen und „alles in toller Erinnerung haben“ wollen. Zugleich spart sie aber auch nicht mit Kritik am ZDF. In dem SZ-Interveiw erzählt sie, wie die Belastung in der Branche stetig gewachsen sei. „Die Drehzeiten werden wie überall immer kürzer, das Pensum ist wahnsinnig hoch“, so die Schauspielerin. Dadurch sei kaum noch Raum für Freizeit oder persönliche Projekte geblieben – ein Zustand, den sie nicht länger akzeptieren wollte.

Schauspielerin Marisa Burger: Die Belastung in der Branche ist stetig gewachsen.
Schauspielerin Marisa Burger: Die Belastung in der Branche ist stetig gewachsen. Bild: IMAGO/imagebroker
Schauspielerin Marisa Burger: Die Belastung in der Branche ist stetig gewachsen.
Schauspielerin Marisa Burger: Die Belastung in der Branche ist stetig gewachsen. Bild: IMAGO/imagebroker

Kritik an der Gage

Zugleich hat wohl aber auch die Bezahlung aus ihrer Sicht nicht mehr gestimmt. „Bei den Rosenheim-Cops gibt es trotz großen Erfolgs de facto Gagenkürzungen, weil etwa kein Inflationsausgleich berücksichtigt wurde“, kritisiert Marisa Burger. Das sei aber nicht ausschlaggebend für ihren Ausstieg gewesen. „Ich habe jetzt noch die Kraft, andere Dinge in die Hand zu nehmen und möchte mich selber noch mal ausprobieren, in einer neuen Rolle vielleicht, oder in einem neuen Projekt“, so Marisa Burger in dem SZ-Gespräch.

Das will die Schauspielerin jetzt machen

Marisa Burger hat schon neue Pläne. Beruflich lässt sie sich aber noch alle Optionen offen. Sie will der Schauspielerei aber treu bleiben. „Ja, es gibt Angebote, aber über ungelegte Eier spricht man nicht“, sagt sie. Für sie stehe jetzt im Vordergrund, Raum für neue Ideen zu schaffen. So will sie gemeinsam mit ihrer besten Freundin, der Synchronsprecherin und -regisseurin Solveig Duda, unter anderem einen Podcast aufbauen. Am 17. September soll er erstmals zu hören sein. Der Name steht schon fest: „Abendkasse – Kultur in der Clutch.“ Es wird um Theater, Bücher, Kinos und Filme in München gehen. „Aus der Sicht von Frauen, die in unserem Alter sind“, so die 52-Jährige im SZ-Gespräch. „Und es wird sich auch um Restaurants drehen. Wir sind ja keine 20 mehr, die bis um drei Uhr in Clubs gehen.“ Ein Schwerpunkt liege natürlich aber auch auf Themen aus der Schauspielbranche – „aber im positiven Sinne“. Dennoch will die gebürtige Altöttingerin auch kritische Aspekte nicht ausklammern: „Wir leben ja in einer Branche, in der es heißt: Solange man funktioniert.“

Schauspielerin Sarah Thonig wird in der Serie als Christin Lange vom Empfang an den Schreibtisch von Frau Stockl wechseln.
Schauspielerin Sarah Thonig wird in der Serie als Christin Lange vom Empfang an den Schreibtisch von Frau Stockl wechseln. Bild: Felix Hörhager/dpa
Schauspielerin Sarah Thonig wird in der Serie als Christin Lange vom Empfang an den Schreibtisch von Frau Stockl wechseln.
Schauspielerin Sarah Thonig wird in der Serie als Christin Lange vom Empfang an den Schreibtisch von Frau Stockl wechseln. Bild: Felix Hörhager/dpa

Das ist die Nachfolgerin von Frau Stockl

Eine Nachfolgerin für Frau Stockl steht schon fest: Nach dem Ausstieg von Marisa Burger soll Sarah Thonig diesen Posten in der beliebten ZDF-Vorabendserie übernehmen. In der neuen Rolle wird sie dann ab der übernächsten, der 26. Staffel zu sehen sein. Für Fans der Serie ist Sarah Tonig ein schon bekanntes Gesicht: Die 33-jährige Schauspielerin ist als Christin Lange seit Jahren am Empfang im TV-Polizeipräsidium zu sehen. Nun wechselt ihre Figur an den Schreibtisch im Polizeisekretariat.

Tränen zum Abschied

Doch jetzt kommt erst einmal der letzte Drehtag für die „Rosenheim-Cops“ mit Frau Stockl näher. „Das Schlimme war schon das Drehbuchlesen“, so Marisa Burger im SZ-Interview. „In den letzten Folgen bespielen wir ja meinen Abschied ...“ Dabei flossen bereits Tränen. „Ich habe ja mit vielen Kolleginnen und Kollegen 20 Jahre und mehr gearbeitet – diese Menschen zu verlassen, zu sagen: Tschüss, das war‘s jetzt, das ist etwas sehr, sehr Emotionales, denn es war eine großartige Zeit. Vom Kopf her bin ich klar, doch die Gefühle kann man nicht steuern.“ (juerg)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.07.2025
4 min.
Bares für Rares: Darum steigt eine beliebte Händlerin aus der ZDF-Trödelshow aus
Esther Ollick wird in der Sendung „Bares für Rares“ nicht mehr mitbieten.
Händlerin Esther Ollick ist schon seit einigen Wochen nicht mehr bei „Bares für Rares“ zu sehen gewesen. Jetzt hat sie öffentlich gemacht, warum.
Jürgen Becker
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
04.08.2025
7 min.
Lara Mandoki über ihren Ausstieg beim „Erzgebirgskrimi“: „Die Entscheidung ist mir sehr schwergefallen“
Schauspielerin Lara Mandoki verlässt den „Erzgebirgskrimi“.
Kürzlich wurde bekannt, dass Lara Mandoki ihre Rolle als Kommissarin im „Erzgebirgskrimi“ aufgeben wird. Im Interview spricht sie über ihre Gründe, ihre Sicht auf das Erzgebirge, ihre neuen Projekte mit „Miss Merkel“ und dem Eberhofer und darüber, warum ihr ostdeutsche Frauen fehlen.
Katharina Leuoth
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, zwei Hunde bei Hitze im Auto vergessen und mehrere hundert Kinderpornos
In der nächsten Woche finden 33 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
Mehr Artikel