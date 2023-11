"Schande über Irland gebracht": Krawalle erschüttern Dublin

So etwas habe man Jahrzehnte nicht gesehen, sagte Irlands Polizeichef, der Rechtsextreme für die Ausschreitungen verantwortlich machte. Anlass waren wohl ein Messerangriff auf Kinder und ausufernde Spekulationen im Netz.

Dublin.

Eine Straßenbahn ausgebrannt. Schaufenster zertrümmert. Mehrere Läden geplündert. In der irischen Hauptstadt Dublin ist es in der Nacht zum Freitag zu Ausschreitungen gekommen - mehr als 30 Menschen wurden festgenommen. "Das sind Szenen, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht gesehen haben", sagte Polizeichef Drew Harris am Morgen danach.