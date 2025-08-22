Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Stefan Mross trauert um seine Mutter - Stefanie Hertel moderiert „Immer wieder sonntags“

Rust, im September 2014: Moderator Stefan Mross mit seiner Mutter Stefanie bei einer Aufzeichnung. Bild: IMAGO / STAR-MEDIA
Rust, im September 2014: Moderator Stefan Mross mit seiner Mutter Stefanie bei einer Aufzeichnung. Bild: IMAGO / STAR-MEDIA
Panorama
Stefan Mross trauert um seine Mutter - Stefanie Hertel moderiert „Immer wieder sonntags“
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stefanie Mross, die Mutter von ARD-Moderator und Musiker Stefan Mross, ist verstorben. Am kommenden Sonntag springt nun seine Ex-Frau für den 49-Jährigen ein.

Chemnitz.

Tiefe Trauer bei TV-Moderator Stefan Mross („Immer wieder sonntags“): Seine Mutter Stefanie ist tot.

Das berichten die „Bild“ sowie das Portal Schlager.de. Demnach starb die 85-Jährige in der Nacht auf Mittwoch. Stefanie Mross litt seit Jahren an Demenz, lebte zuletzt in einem Seniorenheim in Oberbayern.

Einweisung im letzten Herbst

Dort hatte der Schlager-Star sie im vergangenen Herbst einweisen lassen müssen, nachdem ihr gesundheitlicher Zustand sich immer weiter verschlechtert habe.

Nach einem seiner letzten Besuche dort sagte Mross gegenüber der Bild: „Die Mama ist sehr glücklich und es geht ihr dort, wo sie jetzt lebt, auch sehr gut. Sie erkennt uns und freut sich jedes Mal sehr, wenn Eva und ich sie besuchen. Die Liebe zu den Bergen hatte sie schon immer und da ist sie jetzt auch zu Hause. Für meinen Bruder und mich ist es wichtig, dass es unserer Mama gut geht!“

Ex-Frau Stefanie Hertel moderiert ARD-Show

Ihr Tod soll überraschend gekommen sein, Stefan habe nicht damit gerechnet, wie die „Bild“ aus dem engsten Familienumfeld erfuhr.

Rust im August 2013: Stefanie Hertel und Stefan Mross scherzen in der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“. Bild: dpa
Rust im August 2013: Stefanie Hertel und Stefan Mross scherzen in der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“. Bild: dpa

Ob Mross am kommenden Sonntag seine Show „Immer wieder sonntags“ moderieren werde, darüber gab es zunächst Spekulationen. MDR-Moderatorin und Sängerin Uta Bresan war als Ersatz im Gespräch. Bresan moderierte die Sendung bereits in der Vergangenheit als Krankheitsvertretung.

Am Freitagvormittag herrschte dann Klarheit: Mross moderiert die Show am Sonntag nicht, wie der für die Sendung verantwortliche SWR der Deutschen Presseagentur (dpa) mitteilte. Stefan Mross möchte dem SWR zufolge nun „in schweren Stunden im Kreis seiner Liebsten zu sein“.

Uta Bresan unterstützt Hertel

Die Sendung am Sonntag wird nun die Ex-Frau von Stefan Mross, Stefanie Hertel, moderieren, wie der SWR bekanntgab. Hertel war die erste Ehefrau des 49-Jährigen. Beide waren 17 Jahre ein Paar, 5 davon verheiratet. Im Dezember 2012 ließ sich das Paar scheiden.

Uta Bresan im Juni 2011 neben Schlager-Star Semino Rossi. Bild: Jens Wolf dpa/lah
Uta Bresan im Juni 2011 neben Schlager-Star Semino Rossi. Bild: Jens Wolf dpa/lah

Auf dpa-Nachfrage bestätigte ein SWR-Sprecher, dass Hertel auf ausdrücklichen Wunsch von Mross die Moderation übernehme. Dies sei ein Zeichen des Zusammenhalts gerade in schweren Zeiten. Uta Bresan wird Hertel in der Sendung unterstützen. (phy mit dpa)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
