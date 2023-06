Summ, summ, bumm - Warum Wespen und Co. an Scheiben rauf- und runterschwirren

Frühling, Sommer - und schon brummt und summt es unüberhörbar. Auch in der Wohnung. Immer wieder ist da ein leises Klacken am Fenster zu hören. Hand aufs Herz - wer späht da nicht sofort nach der Fliegenklatsche. Wenn sich Bienen oder Wespen im Haus oder in der Gartenlaube verirren, lässt sich häufig beobachten, wie die Tierchen immer wieder gegen die Glasscheibe fliegen. Summ, summ, bumm - sind Insekten dumm? Nö!

Eine Stubenfliege zum Beispiel lebt aber in einer anderen Zeit, die viel schneller ist als die des Menschen. So nimmt ein Mensch pro Sekunde ungefähr 60 Bilder auf, die Fliege hingegen 250. Das führt aber auch dazu, dass bei einer solchen Menge der Infos einige Abläufe sehr automatisiert sein müssen. Die Fliege sieht das Licht von draußen, versucht dorthin zu fliegen, kann die Scheibe aber nicht wahrnehmen. Gekippt oder geschlossen - no way für Wespe und Co. In der Welt der Insekten gibt es keine Scheiben, deshalb können sie diese nicht einordnen, sagt der Insektenfachmann Christian Schmid-Egger von der Deutschen Wildtier-Stiftung. Sie fliegen ewig gegen diese Scheibe, weil sie quasi ein inneres Programm haben, das ihnen sagt: "Fliege zum Licht!" Sie fliegen auch auf und ab, weil sie zwischenzeitlich auch mal kraftlos nach unten sinken.

Aber man kann die Tierchen auch sachte wieder nach draußen befördern. Nette Ansprache allein hilft nicht, man muss schon nachhelfen: Wenn man das Fenster ankippt und man das Insekt mit einem Blatt Papier in Richtung des Spaltes schubst - dann fliegt es mitunter hinaus. Noch ein Tipp vor dem Einsatz der Fliegenklatsche: Bei genügend Fingerspitzengefühl genügt ein Stofftaschentuch, mit dem man das Insekt an der Glasscheibe vorsichtig greifen und am geöffneten Fenster loslassen kann. Der Stachel selbst einer großen Wespe ist nicht länger als einen halben Millimeter, das doppelt gefaltete Tuch schützt ausreichend, so Experte Schmid-Egger. Oder ganz clever: ein Glas nehmen und über Biene oder Fliege stülpen. Danach ein Stück festes Papier dazwischen schieben. So fängt man das verdutzte Tierchen und kann es draußen freilassen. Es lohnt sich. Für das Insekt auf jeden Fall, denn es ist der Fliegenklatsche entkommen. (mit dpa)