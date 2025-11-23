Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In einem Hotel in der Metropole Istanbul (im Foto) ist eine Familie aus Deutschland durch eine giftige Chemikalie ums Leben gkommen.
Bild: Ahmed Deeb/dpa
Panorama
Tod einer deutschen Familie: Kammerjäger in Türkei verhaftet
Von Susanne Güsten
Nach dem Tod von deutschen Urlaubern in der Türkei erließ die Justiz Haftbefehle gegen den Inhaber der Kammerjäger-Firma und den Mitarbeiter, der das Gift in dem Hotel versprühte.

Die türkischstämmige Familie B. aus Hamburg war vor zwei Wochen zu einem Besuch in Istanbul eingetroffen und hatte sich in einem kleinen Hotel in der Altstadt einquartiert. Wenige Tage später starben zuerst die Mutter und die drei- und sechsjährigen Kinder und dann der Vater. Polizei und Justiz ermittelten zunächst wegen des Verdachts auf...
