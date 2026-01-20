MENÜ
Vor gut zwei Jahren hatten die Brüder schon einmal mit der Idee kokettiert, „Wetten, dass ...“ zu übernehmen.
Vor gut zwei Jahren hatten die Brüder schon einmal mit der Idee kokettiert, „Wetten, dass ...“ zu übernehmen. Bild: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Panorama
TV-Hammer: Übernehmen die Kaulitz-Brüder jetzt „Wetten, dass ...“ ?
Redakteur
Von Jürgen Becker
Mit einem rätselhaften Post hat das ZDF jetzt selbst TV-Spekulationen ausgelöst. Demnach könnten Bill und Tom Kaulitz schon bald den Show-Klassiker „Wetten, dass ....“ wieder auferstehen lassen.

Mainz.

Mit einem Post auf Instagram, der mit einem Foto der Kaulitz-Zwillinge garniert ist, sorgt das ZDF gerade für Aufsehen im Netz. „Die Katze hat uns ein paar Mäuse vor die Tür gelegt!“, heißt es darin. „Wir überlegen gerade, wo uns die beiden unterstützen können! Werden sie die neuen Experten bei Bares für Rares? Übernehmen sie den Gruberhof beim Bergdoktor? Ermitteln sie bei Aktenzeichen XY … ungelöst? Oder gehen sie als Chefstewards auf dem Traumschiff an Bord? Habt ihr noch einen Vorschlag?“ Darunter kommentiert Bill Kaulitz: „... ich sag nichts, dabei kann ich doch so schwer Geheimnisse für mich behalten.“

Medienmagazin: Sendetermin steht schon fest

Vor gut zwei Jahren hatten die Brüder schon einmal mit der Idee kokettiert, „Wetten, dass ...“ zu übernehmen. Nach Informationen des Medienmagazins DWDL.de soll das nun tatsächlich wahr werden. Demnach werden Bill und Tom Kaulitz die Neuauflage des Show-Klassikers am Samstagabend, den 5. Dezember, moderieren. Zuletzt hatte Thomas Gottschalk im November 2023 in Offenburg durch „Wetten, dass ...“ geführt. Schon damals hatten die Kaulitz-Brüder in ihrem Podcast darüber gescherzt, ihn einmal abzulösen. Das ZDF wiegelte damals daraufhin erst einmal alle Spekulationen dazu ab.

Zuletzt hatte Thomas Gottschalk den TV-Klassiker „Wetten, dass ...“ moderiert, auf diesem Foto am 19. November 2022 live aus Friedrichshafen.
Zuletzt hatte Thomas Gottschalk den TV-Klassiker „Wetten, dass ...“ moderiert, auf diesem Foto am 19. November 2022 live aus Friedrichshafen. Bild: IMAGO/STAR-MEDIA
Zwillinge sollen TV-Klassiker Verjüngungskur verpassen

Am Konzept der Show soll sich dem Medienmagazins DWDL.de zufolge wenig ändern. Die gebürtigen Magdeburger Tom und Bill sollen dem Show-Dino aber eine Verjüngungskur verpassen. Bis Dezember sind die beiden Pop-Stars aber noch mit ihrer Band Tokio Hotel auf großer Europatournee. Neben ihrer internationalen Musikkarriere haben sich die Zwillinge in der Unterhaltungsbranche etabliert. Ihr Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ gehört zu den erfolgreichsten in Deutschland. Auch ihre Netflix-Dokusoap „Kaulitz & Kaulitz“ läuft gut. Die dritte Staffel ist bereits in Arbeit. Auch im klassischen TV waren sie schon zu sehen, unter anderem bei ProSieben mit der „Super Duper Show“ sowie bei RTL und RTL+ mit „That‘s My Jam“. Diese Formate waren zwar kurzlebig. Nach drei Versuchen wurde die Musik-Spielshow „That‘s My Jam“ auch schon wieder abgesetzt. Die Preise blieben aber: Deutscher Fernsehpreis für Beste Unterhaltung Reality und Beste Unterhaltung Show. (juerg)

