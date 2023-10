Verjüngungskur: Tower-Bridge in London bekommt neue Bolzen

Seit nunmehr 129 Jahren lässt sie dank ihres Klappmechanismus auch große Schiffe die Themse passieren. Doch nach Jahrzehnten müssen nun vier Bolzen der Tower-Bridge erneuert werden.

London.

Etwa 900 Mal im Jahr wird sie hochgeklappt, um Schiffe durchfahren zu lassen: Der Mechanismus der Londoner Tower-Bridge wird derzeit bei nächtlichen Arbeiten erneuert. Vier je zwei Meter lange Bolzen im Mechanismus der 129 Jahre alten Klappbrücke werden in dieser Woche ausgetauscht, hieß es in einer Meldung der britischen Nachrichtenagentur PA am Donnerstag. Die Brücke sei daher derzeit nachts gesperrt.