Das Programm beim Görlitzer Weihnachtsmarkt

Die Öffnungszeiten des Görlitzer Weihnachtsmarktes

Parken beim Görlitzer Weihnachtsmarkt

Der, auch unter dem Namen „“ bekannt, ist eines der festlichen Highlights in der Vorweihnachtszeit und gehört zu den schönsten und traditionsreichsten Weihnachtsmärkten in ganz Sachsen . Eingebettet in die historische weihnachtliche Altstadt von Görlitz, deren prächtige Gebäude und malerische Gassen den Charme vergangener Epochen ausstrahlen, zieht dieser Weihnachtsmarkt jedes Jahr eine große Zahl von Besuchern aus nah und fern an. Die Besucher strömen in Scharen herbei, um die einzigartige und zauberhafte Atmosphäre zu erleben, die dieser Markt zu bieten hat.Die gesamte Altstadt von Görlitz erstrahlt in einem festlichen Glanz, denn die Gassen und Plätze sind mit viel Liebe zum Detail dekoriert und geschmückt. Überall funkeln Lichterketten, und der Duft von frisch gebackenen Plätzchen und heißem Glühwein liegt in der Luft. Die weihnachtliche Beleuchtung verwandelt die Altstadt in eine zauberhafte Winterlandschaft, die zum Verweilen und Genießen einlädt. Es ist, als ob man in eine andere Zeit versetzt wird, in der Traditionen und Bräuche noch intensiv gelebt werden.Görlitz, das für seine gut erhaltene Altstadt und die zahlreichen Baudenkmäler bekannt ist, bietet mit dem Weihnachtsmarkt eine einzigartige Kulisse. Die historischen Gebäude dienen als besondere Bühne für den Schlesischen Christkindelmarkt und tragen wesentlich zur Atmosphäre bei.Die Besucher können durch die festlich erleuchteten Straßen schlendern, die dekorierten Stände erkunden und die handgefertigten Waren und kulinarischen Köstlichkeiten bewundern, die von regionalen Anbietern angeboten werden. Ob traditionelles Holzspielzeug, Weihnachtsschmuck oder duftende Lebkuchen – der Görlitzer Weihnachtsmarkt bietet für jeden Geschmack etwas. Die Kombination aus historischem Flair, traditionellem Handwerk und kulinarischen Genüssen macht diesen Markt zu einem besonderen Ort, der sowohl Einheimische als auch Touristen begeistert.Die feierlicheist jedes Jahr ein besonderes Ereignis, das die Adventszeit offiziell einläutet und zahlreiche Besucher in die festlich geschmückte Altstadt lockt. Die feierliche Eröffnung mit dem traditionellen Stollenanschnitt markiert den Beginn einer magischen Zeit voller Lichter, Düfte und Klänge, die Groß und Klein in ihren Bann zieht. Für viele Familien und Besucher ist die Eröffnung des Weihnachtsmarktes ein fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit, der die festliche Stimmung einfängt und den Startschuss für die festlichen Aktivitäten in der Region gibt.Besonders attraktiv und einzigartig macht den Görlitzer Weihnachtsmarkt sein jährlich vielfältiges Programm. Auf dem Schlesischen Christkindelmarkt treten nicht nur lokale Chöre und Orchester auf, sondern auch überregional bekannte Musikgruppen und Ensembles, die ihr beeindruckendes Können präsentieren. Die musikalischen Darbietungen reichen von traditionellen Weihnachtsliedern bis hin zu klassischen Konzerten, die die Herzen der Zuhörer höherschlagen lassen.Ein weiteres Highlight ist das speziell für Kinder gestaltete Programm, das den Markt zu einem Ort macht, an dem auch die kleinsten Besucher auf ihre Kosten kommen. Für die kleinsten Besucher gibt es in diesem Jahr unter anderem einen Bastelwagen, Kinderkarussell und den Betlehemshof mit Holzwerkstat, Backstube und Weihnachtsgeschichten im Stall.Ein unbestrittener Höhepunkt des Görlitzer Weihnachtsmarktes ist jedes Jahr der Besuch des Christkindes, der die Herzen aller Anwesenden höher schlagen lässt. Dabei erscheint das Christkind, begleitet von weihnachtlicher Musik, mit einem goldenen Sternenkranz auf dem Kop und in ein funkelndes Gewand gehüllt auf dem Markt, verteilt kleine Geschenke an die jüngsten Gäste und sorgt damit für strahlende Kinderaugen. Dieser traditionelle Besuch ist ein fester Bestandteil des Weihnachtsmarktes und wird von vielen Familien geschätzt.Ob Musikliebhaber, Theaterfreunde oder Familien mit Kindern – auf dem Weihnachtsmarkt in Görlitz findet jeder das passende Angebot, um die Vorweihnachtszeit zu genießen. Es ist die Mischung aus Kultur, Tradition und Unterhaltung, die den Görlitzer Weihnachtsmarkt zu einem der beliebtesten in Sachsen macht und ihn jedes Jahr aufs Neue zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lässt.Die Eröffnung des Görlitzer Weihnachtsmarktes ist am 29. November und er endet am 15. Dezember 2024. Der Markt erstreckt sich über fast drei Wochen und endet Mitte Dezember, sodass den Besuchern ausreichend Zeit bleibt, den Zauber der Vorweihnachtszeit in vollen Zügen zu genießen.Während dieser gesamten Zeit öffnet der Weihnachtsmarkt täglich seine Tore für die Besucher. Samstags und sonntags sind die Stände von 11:00 Uhr bis 21 Uhr bzw. 20:00 Uhr am Abend geöffnet, unter der Woche von 14 Uhr bis 20 Uhr und freitags bis 21 Uhr. Besonders an den Wochenenden und in den Abendstunden ist der Markt ein beliebter Treffpunkt. Familien, Freunde und Paare kommen zusammen, um die Vorweihnachtszeit in geselliger Runde zu verbringen und sich gemeinsam auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen.Für viele Besucher ist der Marktbesuch nicht nur ein einmaliges Erlebnis, sondern ein wiederkehrender Höhepunkt in der Adventszeit, der durch die flexiblen Öffnungszeiten erleichtert wird. Diese Planung sorgt dafür, dass sowohl Einheimische als auch Touristen die Chance haben, die weihnachtliche Atmosphäre und das Angebot in vollem Umfang zu genießen.Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Besucher ist das Parken in Görlitz während des Weihnachtsmarktes. Da die Altstadt während des Marktes besonders gut besucht ist, empfiehlt es sich, frühzeitig anzureisen, um einen günstigen Parkplatz zu finden. Die Stadt Görlitz stellt mehrere Parkmöglichkeiten in der Nähe des Marktes zur Verfügung, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind. Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, ist das Parken auf den ausgewiesenen Parkflächen oder in Parkhäusern die beste Wahl, um einen stressfreien Besuch des Marktes zu gewährleisten. Zusätzlich stehen Parkleitsysteme zur Verfügung, die den Besuchern helfen, schnell und effizient einen freien Parkplatz zu finden.Neben dem Programm und den Öffnungszeiten lockt der Görlitzer Weihnachtsmarkt mit verschiedenen kulinarischen Köstlichkeiten und kunsthandwerklichen Erzeugnissen. Regionale Spezialitäten wie der schlesische Mohnstriezel, Glühwein aus der Oberlausitz und viele weitere weihnachtliche Leckereien laden zum Verweilen und Genießen ein. Handwerker aus der Region bieten ihre Waren an, darunter traditionelles Holzspielzeug, Keramik und handgefertigte Weihnachtsdekorationen, die sich auch als Geschenke eignen.