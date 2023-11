Die 13 schönsten Weihnachtsmärkte in Sachsen

Sachsens Weihnachtsmärkte bieten eine bemerkenswerte Vielfalt. Womit sie punkten, wann sie stattfinden und was sie so originell macht? Diese 13 Orte können wir Ihnen wärmstens empfehlen.

Statt der beliebten Schlossweihnacht oder dem Adventszauber, der verteilt in der Stadt stattfand gibt es in Waldenburg Weihnachtssterne. Sie sollen am 2. Und 3. Dezember, also dem ersten Adventswochenende, an verschiedenen Stellen im Waldenburger Stadtgebiet leuchten. Zweitakt-Lichteln mit Moped und Motorrad, aber auch traditioneller...