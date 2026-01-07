MENÜ
Frostige Temperaturen mögen Handys gar nicht.
Frostige Temperaturen mögen Handys gar nicht. Bild: Bernd Diekjobst/dpa
Frostige Temperaturen mögen Handys gar nicht.
Frostige Temperaturen mögen Handys gar nicht. Bild: Bernd Diekjobst/dpa
Technik & Digitales
Dauerfrost in Sachsen: 5 Tipps, damit das Handy jetzt nicht schlapp macht
Redakteur
Von Jürgen Becker
Die Kälte hat Sachsen vom Vogtland übers Erzgebirge bis nach Bautzen weiter fest im Griff. Handys mögen aber überhaupt kein Eis und kein Schnee - und auch keine Minusgrade. Die „Freie Presse“ gibt deshalb fünf Tipps, wie das Smartphone besser durchhält.

Chemnitz.

In weiten Teilen Deutschlands liegt Schnee. Nach einem leichten Anstieg zum Wochenausklang sollen die Temperaturen am Wochenende zwischen Vogtland, Erzgebirge, Chemnitz und Bautzen wieder in den Keller rauschen. Minus 20 Grad und mehr sind im Bergland den Wetterprognosen wieder drin. Doch Kälte ist einer der schlimmsten Feinde jedes Mobiltelefons. Die meisten Handynutzer kennen das: Zwei Drittel (68 Prozent) der Handynutzer haben nach eigenen Angaben schon Probleme mit ihrem Smartphone bei niedrigen Temperaturen erlebt, aber nur jeder Zweite (51 Prozent) schützt sein Handy im Winter besonders vor Schnee und Eiseskälte. Das geht aus einer aktuellen Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom unter 1002 Personen ab 16 Jahren hervor.

Akku leidet bei Kälte besonders

„Besonders der Akku ist im Winter empfindlich“, erklärt Sebastian Klöß, Technik-Experte bei Bitkom. „Je kälter, desto weniger Energie speichert er.“ Aber auch das Display und die Bedienung des Smartphones werden durch die Minusgrade beeinträchtigt. „Der Touchscreen reagiert träger, Flüssigkristalle in Displays können langsamer arbeiten, und Kondenswasser kann sich bilden, wenn das Gerät zwischen warmen und kalten Umgebungen wechselt.“

Tipp 1: Handy warm halten

Um draußen bei Kälte die Batteriekapazität des Telefons bestmöglich aufrecht zu halten, rät der Verband Bitcom vor allem eines: das Gerät warm halten. Dazu das Smartphone nah am Körper tragen, etwa in der Jackeninnen- oder Hosentasche. Das ist besser als in Außentaschen, Rucksäcken oder Handtaschen. Zum Telefonieren sollten Kopfhörer verwendet werden. Der Temperatur-Idealbereich von Akkus liegt ab 10 Grad Celsius aufwärts, heißt es. In diesem Temperaturbereich sei die Leistung fast immer optimal und auch die Ladefähigkeit leide nicht. Geht es unter 10 Grad oder sogar unter den Gefrierpunkt, sinkt die Kapazität des Akkus und damit die Laufzeit des Smartphones rapide.

Tipp 2: Temperaturschock vermeiden

Große Temperaturschwankungen sollten daher möglichst vermieden werden - das Telefon deshalb nicht zum Beispiel im Auto liegen lassen. Denn wenn ein eiskaltes Telefon dann plötzlich schlagartig mit ins Warme genommen wird, kann sich gefährliches Kondenswasser bilden. Während die Feuchtigkeit außen am Gerät kein Problem darstellt, kann sie im Inneren des Smartphones etwa dazu führen, dass Kontakte am Akku korrodieren - oder noch schlimmere Schäden an der Elektronik anrichten. Besser: Ein eiskaltes Gerät ausschalten und es dann drinnen eine knappe Stunde lang in der Tasche steckend langsam aufwärmen lassen.

Tipp 3: Auf Ladestand achten

Der Akku sollte zudem geschont werden, indem der Ladezustand konstant über 50 Prozent gehalten wird. Das minimiert das Risiko plötzlicher Ausfälle.

Tipp 4: Kontakt mit Schnee und Stöße verhindern

Stöße, Stürze oder Druckbelastungen sollten tunlichst vermieden werden, denn ein kaltes Displayglas ist spröder und springt schneller. Wintersportler etwa sollten zudem besonders darauf aufpassen, dass ihr Mobiltelefon nicht im Schnee landet. Dieser sei besonders tückisch, weil er sich schnell in allen Öffnungen, Ritzen und Zugängen absetzt. Das daraus resultierende Schmelzwasser dringt dann möglicherweise ins Innere ein und verursacht dort Schäden. Ist das Handy aller Vorsicht zum Trotz doch einmal im Schnee abgetaucht, empfehlen Experten ein sofortiges sanftes Trocknen.

Tipp 5: Wärmehülle nutzen

Gut gegen Kälte schützen wärmeisolierende Hüllen, zum Beispiel solche, die aus Neopren bestehen. Auch Handysocken helfen, um einen zusätzlichen Schutz vor Kälte und Nässe zu erzielen.

Gut zu wissen: Zwar kann große Kälte die Bedienung beeinträchtigen: Der Touchscreen reagiert träger, Flüssigkristalle in Displays können langsamer arbeiten. Die gewohnte Berührungsempfindlichkeit und Farbdarstellung des Displays kehren aber in aller Regel zurück, wenn das Smartphone wieder wärmer wird. (juerg/dpa)

