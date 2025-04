Skype steht vor dem Aus: Das müssen Nutzer jetzt wissen

Der Dienst Skype war jahrelang quasi ein Synonym für Videotelefonie. Doch sein Ende ist nahe. Im Mai ist Schluss. Wie Nutzer jetzt ihre Daten speichern können.

Chemnitz.

Die 2000er Jahre waren die Zeit des Internets-Booms. Und damit User das Netz in all seinen Facetten nutzen konnten, gab es zahlreiche Programme. Software, die quasi jeder auf dem Rechner hatte.

Etwa das Chat-Programm ICQ, den Windows Media Player zum Anschauen von Videos, WinZip als Komprimiersoftware, den mp3-Player Winamp und dann natürlich Skype.

Im Jahre 2003 gestartet, bot Skype für jedermann die Möglichkeit, nicht nur miteinander zu chatten, sondern vor allem sich beim Telefonieren sogar gegenseitig zu sehen. „Lass uns mal skypen“, wurde rasch zum Synonym für Videotelefonie.

Während Corona: Der Platzhirsch wird verdrängt

Im Jahr 2011 bekundeten Facebook, Google und Microsoft Interesse an Skype, am Ende machte Microsoft das Rennen und übernahm den Videotelefoniedienst für 8,5 Milliarden Dollar. Schließlich wurde Skype in die Office-Suite von Microsoft integriert.

Doch die Erfolgsgeschichte endete mit der Corona-Pandemie: Zwischen 2020 und 2023 verlor Skype zahlreiche User und ein Konkurrenzdienst verdrängte den früheren Platzhirsch: Zoom. Zu seinen Hochzeiten nutzten hunderte Millionen jeden Monat Skype, zuletzt waren es noch etwa 30 Millionen. Schließlich zog Microsoft die Reißleine, kündigte das Ende des Dienstes an.

Nun ist es bald so weit: Am 5. Mai ist Schluss mit „skypen“. Der Softwaregigant will die User aber keineswegs loswerden, sondern sie auf einen anderen, eigenen Dienst umleiten. „Skype-Benutzer haben die Möglichkeit, zu Microsoft Teams Free zu wechseln, das viele der gleichen Kernfunktionen und mehr bietet“, ist auf der Microsoft-Homepage zu lesen. Und: „Wenn Sie sich mit Ihrem Skype-Konto bei Teams Free anmelden, werden Ihre Chats und Kontakte in der App angezeigt, sodass Sie dort weiter machen können, wo Sie aufgehört haben.“

So sichern Sie Ihre Daten

Wer nicht wechseln möchte, der sollte seine Skype-Daten (u.a. Nachrichten, Chats) vor dem Aus noch exportieren. Wie das genau funktioniert, hat der US-Konzern auf seiner Webseite detailliert beschrieben.

Die Kurzfassung:

Chat-Nachrichten und -Medien : Unter „Go.skype.com/export“ anmelden, dann sowohl „Nachrichten“ als auch „Medien“ auswählen, die Anforderung bestätigen. Achtung: Es kann etwas dauern, bis alle Chats, Umfragen, Dateien, Bilder, Videos, Videonachrichten, Voicemails oder Anrufaufzeichnungen zusammengestellt wurden. Sobald unter „Verfügbare Exporte“ ein Link zum Herunterladen angezeigt wird, ist der Download startklar.

: Unter „Go.skype.com/export“ anmelden, dann sowohl „Nachrichten“ als auch „Medien“ auswählen, die Anforderung bestätigen. Achtung: Es kann etwas dauern, bis alle Chats, Umfragen, Dateien, Bilder, Videos, Videonachrichten, Voicemails oder Anrufaufzeichnungen zusammengestellt wurden. Sobald unter „Verfügbare Exporte“ ein Link zum Herunterladen angezeigt wird, ist der Download startklar. Kontakte: Unter „Login.skype.com“ anmelden, auf die Seite „Mein Konto“ gehen und dort die „Einstellungen“ öffnen. Dann „Exportieren von Kontakten“ auswählen, um alle Kontakte im .csv-Format herunterzuladen.

Während die Zeitdauer der Verfügbarkeit einiger Daten (z.B. Nachrichten, Videos, Bilder) von den jeweiligen Benutzereinstellungen abhängen, sind etwa Dateien, Sprachnachrichten oder Anrufaufzeichnungen laut Microsoft für 30 Tage verfügbar.

Übrigens: Falls Sie kein Fan von Teams und auf der Suche nach einer Skype-Alternative sind, können Sie etwa auf das bereits erwähnte Zoom sowie WhatsApp, Discord oder Google Meet ausweichen. (phy mit dpa)