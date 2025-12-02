Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wird von Sachsens Verbraucherschützern verklagt.
Wird von Sachsens Verbraucherschützern verklagt. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Wird von Sachsens Verbraucherschützern verklagt.
Wird von Sachsens Verbraucherschützern verklagt. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Technik & Digitales
Verbraucherzentrale Sachsen verklagt Amazon auf Milliarden
Redakteur
Von Susanne Plecher
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sammelklage läuft weiter, aber nun gibt es noch eins obendrauf. Davon könnte auch der Bund profitieren.

Tausende Haushalte beteiligen sich in Deutschland an der Sammelklage gegen Amazon wegen des Streamingdienstes Prime Video. Über 126.500 Kunden haben sich ins Klageregister eingetragen, wie die Verbraucherzentrale Sachsen mitteilt. Bis Ende Januar waren es 82.900.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
02.12.2025
4 min.
Erzgebirgskreis bis ins Jahr 2109 verschuldet – Bürgermeister sagen, was sich ändern muss
 6 Bilder
Ulf Lange (l.) hatte die zahlreichen Bürgermeister aus dem Erzgebirge für den Besuch in Dresden gewinnen können.
Knapp zwei Dutzend OB und Bürgermeister aus dem Erzgebirge haben dem Landtag einen Besuch abgestattet, weil den Kommunen das Wasser finanziell bis zum Halse steht. Gegenüber „Freie Presse“ reden vier Klartext, wo es brennt.
unseren Redakteuren
19.06.2025
3 min.
Amazon Prime: Was sich beim Abo für junge Leute ändert
Für junge Erwachsene gibt es Amazon Prime weiterhin zum halben Preis - unter vereinfachten Voraussetzungen.
Ein Prime-Abo kostet rund 9 Euro pro Monat, Studenten und Azubis zahlen bislang nur die Hälfte. Für 18- bis 22-Jährige ändert sich nun etwas beim Versandriesen.
Patrick Hyslop
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
11:59 Uhr
2 min.
Sammelklage gegen Vodafone: Wer bis wann mitmachen kann
Kundinnen und Kunden, die sich der Sammelklage der Verbraucherschützer anschließen, erhalten im Erfolgsfall die zu viel gezahlten Beträge erstattet - plus Zinsen.
Eine gut anderthalb Jahre zurückliegende Preissteigerung für Internetverträge von Vodafone beschäftigt nun die Gerichte. Kundinnen und Kunden können unter Umständen Geld zurückerhalten.
Mehr Artikel