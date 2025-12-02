Verbraucherzentrale Sachsen verklagt Amazon auf Milliarden

Die Sammelklage läuft weiter, aber nun gibt es noch eins obendrauf. Davon könnte auch der Bund profitieren.

Tausende Haushalte beteiligen sich in Deutschland an der Sammelklage gegen Amazon wegen des Streamingdienstes Prime Video. Über 126.500 Kunden haben sich ins Klageregister eingetragen, wie die Verbraucherzentrale Sachsen mitteilt. Bis Ende Januar waren es 82.900.