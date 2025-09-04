Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • 300! Zwickauer Bowler gelingt das perfekte Spiel

Da wurde ein Traum wahr: Beim Auftakt in die Sachsenligasaison gelang Jonathan Löscher mit zwölf Strikes in Serie das perfekte Spiel.
Da wurde ein Traum wahr: Beim Auftakt in die Sachsenligasaison gelang Jonathan Löscher mit zwölf Strikes in Serie das perfekte Spiel. Bild: Löscher
Da wurde ein Traum wahr: Beim Auftakt in die Sachsenligasaison gelang Jonathan Löscher mit zwölf Strikes in Serie das perfekte Spiel.
Da wurde ein Traum wahr: Beim Auftakt in die Sachsenligasaison gelang Jonathan Löscher mit zwölf Strikes in Serie das perfekte Spiel. Bild: Löscher
Sport-Mix
300! Zwickauer Bowler gelingt das perfekte Spiel
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Davon träumt jeder Bowlingspieler: Jonathan Löscher vom ESV Lok Zwickau hat in der Sachsenliga die Maximalpunktzahl von 300 Pins in einem Spiel geworfen. Erfolgreich ist der 22-Jährige auch fernab der Bowlingcenter.

Die Bowlingsaison in der Sachsenliga hat mit einem Paukenschlag begonnen. Beim Spieltag in Bautzen, wo zwölf Teams zu Gast waren, fiel nach langer Zeit einmal wieder die „magische 300“: Jonathan Löscher vom ESV Lok Zwickau schaffte zwölf Strikes in Folge und damit das perfekte Spiel – mehr geht beim Bowling nicht.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
4 min.
Rapper Marteria kündigt neues Album an: Reicht das gegen das Canceln?
Marteria am Donnerstag beim Gratis-Konzert am Strand von Warnemünde.
„Zum Glück in die Zukunft III“ soll den Rostocker Star 2026 wieder in die Vorwärtsspur bringen – und an zwei Meilensteine des deutschen Hip-Hop anknüpfen. Nur: Wie gehen wir mit der Vergangenheit um?
Tim Hofmann
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
29.08.2025
3 min.
Haftantritt in Chemnitzer Frauengefängnis vorerst geplatzt: Ist Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich im Ausland?
Marla-Svenja Liebich, bekannte Rechtsextremistin, sollte am Freitag in der JVA Chemnitz ihre Haft antreten. Foto: Sebastian Willnow/dpa
Der Haftantritt von Liebich sorgt für bundesweite Debatten. Die verurteilte Rechtsextremistin sollte bis Freitag in der JVA Chemnitz ihre Strafe antreten. Stattdessen wird eine Botschaft abgespielt.
Jens Eumann, Kirsten Erlebach
Mehr Artikel