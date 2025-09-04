300! Zwickauer Bowler gelingt das perfekte Spiel

Davon träumt jeder Bowlingspieler: Jonathan Löscher vom ESV Lok Zwickau hat in der Sachsenliga die Maximalpunktzahl von 300 Pins in einem Spiel geworfen. Erfolgreich ist der 22-Jährige auch fernab der Bowlingcenter.

Die Bowlingsaison in der Sachsenliga hat mit einem Paukenschlag begonnen. Beim Spieltag in Bautzen, wo zwölf Teams zu Gast waren, fiel nach langer Zeit einmal wieder die „magische 300": Jonathan Löscher vom ESV Lok Zwickau schaffte zwölf Strikes in Folge und damit das perfekte Spiel – mehr geht beim Bowling nicht.