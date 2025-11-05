Bob-Dominator Francesco Friedrich: Eine gebrochene Hand ist ja kein Beinbruch

Vier olympische Goldmedaillen hat er schon, sechs sollen es werden: Im Fall von Bob-Dominator Francesco Friedrich ist das keine Angeberei, sondern ein absolut realistisches Vorhaben – selbst wenn er noch ein Handicap mit sich herumschleppt.

Die wichtigste Frage kann – oder will – Francesco Friedrich den zur Pressekonferenz in Altenberg erschienenen Journalisten (noch) nicht beantworten: Wenn er am 18. Januar 2026 nach dem Weltcuprennen der Vierer im Ziel aus seinem Bob steigt – wird es dann sein letzter Ritt auf seiner Heimbahn gewesen sein? „Ich weiß es wirklich noch... Die wichtigste Frage kann – oder will – Francesco Friedrich den zur Pressekonferenz in Altenberg erschienenen Journalisten (noch) nicht beantworten: Wenn er am 18. Januar 2026 nach dem Weltcuprennen der Vierer im Ziel aus seinem Bob steigt – wird es dann sein letzter Ritt auf seiner Heimbahn gewesen sein? „Ich weiß es wirklich noch...