Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • Bob-Dominator Francesco Friedrich: Eine gebrochene Hand ist ja kein Beinbruch

Francesco Friedrich vor der Bobbahn in Altenberg. Hier findet im Januar mit dem Weltcupfinale die Generalprobe vor Olympia statt.
Francesco Friedrich vor der Bobbahn in Altenberg. Hier findet im Januar mit dem Weltcupfinale die Generalprobe vor Olympia statt. Bild: Egbert Kamprath
Francesco Friedrich vor der Bobbahn in Altenberg. Hier findet im Januar mit dem Weltcupfinale die Generalprobe vor Olympia statt.
Francesco Friedrich vor der Bobbahn in Altenberg. Hier findet im Januar mit dem Weltcupfinale die Generalprobe vor Olympia statt. Bild: Egbert Kamprath
Sport-Mix
Bob-Dominator Francesco Friedrich: Eine gebrochene Hand ist ja kein Beinbruch
Redakteur
Von Thomas Scholze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vier olympische Goldmedaillen hat er schon, sechs sollen es werden: Im Fall von Bob-Dominator Francesco Friedrich ist das keine Angeberei, sondern ein absolut realistisches Vorhaben – selbst wenn er noch ein Handicap mit sich herumschleppt.

Die wichtigste Frage kann – oder will – Francesco Friedrich den zur Pressekonferenz in Altenberg erschienenen Journalisten (noch) nicht beantworten: Wenn er am 18. Januar 2026 nach dem Weltcuprennen der Vierer im Ziel aus seinem Bob steigt – wird es dann sein letzter Ritt auf seiner Heimbahn gewesen sein? „Ich weiß es wirklich noch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Zweier- und Viererbob: Dopingfall kostet Friedrich die Weltcupkugel
Bobpilot Francesco Friedrich (li.) und Simon Wulff Anfang Dezember 2024 beim Weltcup in Altenberg beim Siegerinterview. Danach wurde der Anschieber positiv getestet.
Nun ist es offiziell: Bob-Dominator Francesco Friedrich ist wegen des Dopingfalles seines Anschiebers Simon Wulff beim Zweier-Weltcup in Altenberg nachträglich disqualifiziert worden. Der vierfache Olympiasieger akzeptiert die Entscheidung – und macht zugleich eine Kampfansage.
Thomas Scholze
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
12:19 Uhr
1 min.
Bernd Neuendorf als DFB-Präsident wiedergewählt
Bernd Neuendorf, hier mit der bisherigen Generalsekretärin Heike Ullrich, bleibt DFB-Präsident.
Bernd Neuendorf führt den Deutschen Fußball-Bund für weitere vier Jahre als Präsident an. Der 64-Jährige wurde auf dem Bundestag des Verbandes in Frankfurt am Main ohne Gegenkandidaten...
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:19 Uhr
1 min.
Deutschlandticket: Bundestag sichert Finanzierung bis 2030
Der Bundestag hat weitere Zuschüsse zum Deutschlandticket bis 2030 beschlossen. (Archivbild)
Das beliebte Monats-Abo für den Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland soll erhalten bleiben. Eine dafür geplante Absicherung mit öffentlichen Zuschüssen nimmt die vorletzte Hürde.
04.11.2025
2 min.
Francesco Friedrich lässt Karriereende offen
Der viermalige Olympiasieger Francesco Friedrich will in Cortina seine Olympia-Erfolge wiederholen. (Archivbild)
Vier olympische Goldmedaillen hat Bob-Pilot schon erkämpft, im Februar will der Rekordweltmeister in Italien Nummer fünf und sechs holen. Friedrich spricht auch über die Zeit danach.
Mehr Artikel