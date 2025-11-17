Chemnitzer AC will nach Hannover fahren

Die Saisonvorbereitungen liefen beim Chemnitzer Athletenclub nicht ganz rund. Jetzt ist das Gewichtheber-Team um Kapitän Perthel aber bereit für den Start in die Bundesligaserie 2025/26. An diesem Samstag empfängt der CAC zum Auftakt ein Team aus Sachsen-Anhalt.

Das Gewichtheben hat in Chemnitz eine lange Tradition. Das Team des Chemnitzer Athletenclubs (CAC) gehört seit Jahrzehnten zu den Stammgästen der Bundesliga. Doch im Sommer war lange nicht klar, ob die Mannschaft in der Saison aus finanziellen Gründen überhaupt antreten kann. Denn der Etat war zunächst nicht gedeckt.