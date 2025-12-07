Chemnitzer Bundesliga-Gewichtheber siegen souverän

Die Mannschaft des CAC hat in Durlach den zweiten Saisonerfolg eingefahren. Mehrere Teammitglieder sind am kommenden Wochenende besonders gefordert.

Die Gewichtheber vom Chemnitzer AC haben in der Bundesliga auch ihren zweiten Wettkampf der Saison gewonnen. Beim 1. KSV Durlach gewann das Team 837 : 724 (3:0) und kletterte damit in der Tabelle mit 6:0 Zählern auf den vierten Rang. „Es war ein starker Auftritt von uns. Sicherlich gibt es noch Reserven, aber die Marke von 837 Punkten haben wir...