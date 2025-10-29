Cyclocross-Spektakel in Chemnitz: Sächsische Fahrer messen sich mit internationaler Konkurrenz

Sport-Mix
Im Gegensatz zu den Grundsätzen des Radsports sind bei Cyclocross-Rennen Hindernisse fester Bestandteil der Strecke. Am 2. November kämpfen die Pedaleure erstmals im Sportforum Chemnitz um Punkte für die Weltrangliste.
Das Sportforum Chemnitz war in den vergangenen Jahren regelmäßig Schauplatz für Cyclocross-Rennen. Anfang 2025 fanden auf dem Areal die nationalen Titelkämpfe statt. Jetzt hat der Veranstalter vom RSV Chemnitz eine weitere Qualitätsstufe erreicht.
