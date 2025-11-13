Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Darf diese Russin für Chemnitz turnen?

Angelina Melnikowa ist eine der weltbesten Turnerinnen. Nun soll die 25-jährige Russin in der Bundesliga starten.
Angelina Melnikowa ist eine der weltbesten Turnerinnen. Nun soll die 25-jährige Russin in der Bundesliga starten. Bild: Imago
Angelina Melnikowa bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio mit der Bronzemedaille, die sie im Mehrkampf gewann.
Angelina Melnikowa bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio mit der Bronzemedaille, die sie im Mehrkampf gewann. Bild: Imago
Tatjana Bachmayer, Chemnitzer Turntrainerin, ist sich des Riskos, das sie mit dem Engagement von Angelina Melnikowa eingeht, bewusst.
Tatjana Bachmayer, Chemnitzer Turntrainerin, ist sich des Riskos, das sie mit dem Engagement von Angelina Melnikowa eingeht, bewusst. Bild: Imago
Angelina Melnikowa bei einer Pressekonferenz bei der WM vor ein paar Wochen in Jakarta.
Angelina Melnikowa bei einer Pressekonferenz bei der WM vor ein paar Wochen in Jakarta. Bild: IMAGO
Sport-Mix
Darf diese Russin für Chemnitz turnen?
Von Katja Sturm
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie zeigte sich mit einer Tasche mit dem Z, sie kandidierte sie in ihrer Geburtsstadt Woronesch für die Pro-Putin-Partei „Einiges Russland“ für den Stadtrat, nun turnt sie in der Bundesliga für die Chemnitzer Riege. Sportlich ist Angelina Melnikowa ein großer Gewinn für das Team, doch ihr Engagement ist umstritten und sorgt für Bauschschmerzen.

Schon länger hatten sie sich das gewünscht: einmal „einen richtigen Knaller“ im Team zu haben, wie Trainerin Tatjana Bachmayer sagt. Eine Kunstturnerin höchster Güte, von der die eigenen, jüngeren profitieren und lernen könnten. Jetzt hat es damit geklappt. Beim Bundesligawettkampf an diesem Samstag (16 Uhr) in Esslingen und beim Finale...
