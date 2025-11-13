Darf diese Russin für Chemnitz turnen?

Sie zeigte sich mit einer Tasche mit dem Z, sie kandidierte sie in ihrer Geburtsstadt Woronesch für die Pro-Putin-Partei „Einiges Russland“ für den Stadtrat, nun turnt sie in der Bundesliga für die Chemnitzer Riege. Sportlich ist Angelina Melnikowa ein großer Gewinn für das Team, doch ihr Engagement ist umstritten und sorgt für Bauschschmerzen.

Schon länger hatten sie sich das gewünscht: einmal „einen richtigen Knaller" im Team zu haben, wie Trainerin Tatjana Bachmayer sagt. Eine Kunstturnerin höchster Güte, von der die eigenen, jüngeren profitieren und lernen könnten. Jetzt hat es damit geklappt. Beim Bundesligawettkampf an diesem Samstag (16 Uhr) in Esslingen und beim Finale...