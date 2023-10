Der FC Erzgebirge Aue bricht die Negativwelle und bezwingt einen Spitzengegner

Am Samstagabend hat der Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue nach drei Niederlagen in Folge wieder ein Erfolgserlebnis gesammelt. Im Erzgebirgsstadion feierten die Veilchen einen 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Saarbrücken.

Aue. Drei Spiele, drei Siege, 6:1 Tore: Der 1. FC Saarbrücken war ein bisher gern gesehener Gegner des FC Erzgebirge Aue im heimischen Erzgebirgsstadion. Jedes der Duelle im Lößnitztal konnten die Veilchen gewinnen - eine hundertprozentige Siegesquote, die auch am Samstagnachmittag standhalten sollte. Die Lila-Weißen bezwangen die Saarländer vor 8006 Zuschauern mit 2:0 (0:0).

"Wir müssen ein ganz anderes Gesicht zeigen. Das verlange ich, erwarte ich aber auch von meiner Mannschaft", sagte FCE-Trainer Pavel Dotchev im Vorfeld der Partie, nachdem sein Team unter der Woche mit 0:4 bei Aufsteiger Preußen Münster untergegangen war. Nach drei Niederlagen in Folge und einer schwachen Vorstellung im Münsterland wollte der 58-jährige Coach eine Reaktion seiner Mannschaft - die bekam er.

Im Vergleich zur deutlichen Niederlage in Westfalen unter der Woche nahm Dotchev drei Veränderungen vor. Niko Vukancic kehrte nach einer Gelbsperre in die Innenverteidigung zurück, wo Erik Majetschak sein Startelfdebüt feierte. Zudem war Marcel Bär nach überstandener Erkältung zurück im Sturm. Steffen Nkansah, Korbinian Burger und Steffen Meuer nahmen dafür wieder auf der Ersatzbank Platz. Die Veränderungen machten sich von der ersten Sekunde bemerkbar: Vukancic brachte die Defensivstabilität zurück ins Team, zudem war Bär der zuletzt so schwer vermisste Antreiber im Angriffsverbund.

Die Veilchen ließen den Ball über die kompletten ersten 45 Minuten gefällig durch die eigenen Reihen laufen, waren hellwach in den Zweikämpfen und waren vor allem wieder füreinander auf dem Feld - einer kämpfte für alle, alle für einen - so wie in den Spielen zu Saisonbeginn. Den Gastgebern gelang es auf diese Art und Weise, den mit breiter Brust angereisten Saarbrückern wenig Spielraum zu bieten. Chancen in der ersten Hälfte waren Mangelware. Den Veilchen fehlte im letzten Angriffsdrittel die Präzision, das letzte Quäntchen Glück und die Entschlossenheit, die gut vorgetragenen Spielzüge auch mit einem Torschuss abzuschließen. Am gefährlichsten war ein Freistoß von Marvin Stefaniak in der Nachspielzeit, welcher knapp über die Latte segelte. Auf der anderen Seite schafften es die Veilchen, die robusten FCS-Stürmer Kai Brünker und Julian Günther-Schmidt wegzuverteidigen. Einzig allein Kasim Rabihic hatte eine gute Möglichkeit. Sein Abschluss aus fünfzehn Metern parierte Martin Männel jedoch problemlos (23.).

Mehr zum FC Erzgebirge:

Nach der Pause war es ein Zweikampf, der den Spielverlauf entscheidend beeinflusste. Ex-FCE-Spieler Calogero Rizzuto sah binnen acht Minuten zweimal den gelben Karton, weshalb die Saarländer ab der 59. Spielminute in Unterzahl agieren mussten. In dieser Phase fanden die Veilchen ihre Leichtigkeit im Offensivspiel wieder und nutzten nun die freien Räume. Die Folge: die Führung für den FC Erzgebirge.

Erst scheiterte Sean Seitz mit einem Fernschuss aus 25 Metern am glänzend parierenden FCS-Keeper Tim Paterok (64.), doch zwei Minuten später war er machtlos. Boris Taschchy nahm einen Ball im Fünfmeterraum zwar schlampig mit, doch mit seinem langen Bein legte er den Ball vorbei am Torhüter ins Netz. Der Knotzen des Offensivmannes war geplatzt - und der des FCE gleich mit. Denn in der 74. Spielminute folgte das 2:0. Tashchy behauptete vor dem weit herausstürmenden Saarbrücker Schlussmann den Ball und legte auf Seitz, der nur noch ins leere Tor einschieben brauchte (74.). Das Team von Trainer Pavel Dotchev hatte schließlich in persona von Boris Tashchy (80./86.) und Marco Schikora (81.) gar noch Chancen, den Sieg höher ausfallen zu lassen. Doch am Ende stand er, der ersehnte Heimsieg nach drei Niederlagen in Folge. Der FCE ist somit - zumindest für eine Nacht - wieder Tabellendritter.