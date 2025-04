Deutsche Werfer glänzen auf Zypern

Mit Siegen haben die deutschen Leichtathleten schon mehrfach beim Werfer-Europacup geglänzt. Diesmal gelang ihnen in Nikosia aber ein echtes Kunststück, bei dem drei Leichtathleten des LV 90 Erzgebirge mithalfen.

Hochmoderne Wurfanlagen, die zentral im Stadion gelegen sind. Dazu fast schon hochsommerliches Wetter: Für die auf die Wurfdisziplinen spezialisierten deutschen Leichtathleten ist der Europacup in Nikosia zu einem unvergesslichen Erlebnis geworden. Allerdings lag das nicht nur an den optimalen äußeren Bedingungen, sondern in erster Linie an...