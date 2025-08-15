Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Deutscher Diskushüne geht beim Thumer Werfertag erfolgreich auf Rekordjagd

Der Magdeburger Henrik Janssen knackte in Thum den Meetingrekord im Diskuswerfen.
Der Magdeburger Henrik Janssen knackte in Thum den Meetingrekord im Diskuswerfen. Bild: Jörg Weichelt
Der Magdeburger Henrik Janssen knackte in Thum den Meetingrekord im Diskuswerfen.
Der Magdeburger Henrik Janssen knackte in Thum den Meetingrekord im Diskuswerfen. Bild: Jörg Weichelt
Sport-Mix
Deutscher Diskushüne geht beim Thumer Werfertag erfolgreich auf Rekordjagd
Redakteur
Von Thomas Treptow
1200 Zuschauer kommen zur 22. Auflage des Spezialmeetings im Erzgebirge. Sie sehen zwei hochklassige Wettbewerbe im Diskusring, bei dem auch Lokalmatador Steven Richter bei seinem Heimspiel überzeugt. Kugelstoßerin Katharina Maisch steuert noch einen Sieg für den LV 90 Erzgebirge bei.

Henrik Janssen (Foto links) wollte den Meetingrekord beim 22. Thumer Werfertag – und knackte ihn am Freitagabend auch. Auf 67,15 Meter flog der Diskus des Deutschen Meisters aus Magdeburger im letzten Versuch. Die alte Bestmarke hatte der Wattenscheider Daniel Jasinksi mit 66,67 Meter gehalten. „Cool, ich halte sonst nirgendwo den...
16.08.2025
5 min.
Sie kommen zu Hunderten bei Einbruch der Dunkelheit: Dorf bei Zwickau leidet unter Käferplage
Lutz Dietzel hat Käfer gefangen, damit ein Experte bestimmen kann, um welche Art es sich handelt.
Die Bewohner der kleinen Siedlung brauchen starke Nerven. Seit Wochen kämpfen sie mit Insekten, die versuchen, in ihre Häuser einzudringen. Wer die Eindringlinge sind, und wie man sie bekämpfen kann.
Holger Weiß
17.08.2025
4 min.
Thumer Werfertag: Mit Ballett zu einer WM-Medaille im Diskuswerfen
Katharina Maisch holte sich beim Thumer Werfertag den Sieg im Kugelstoßen und tankte Selbstvertrauen für die WM.
Kugelstoßerin Katharina Maisch siegt beim 22. Thumer Werfertag, hält die Vizeeuropameisterin in Schach und tankt Selbstvertrauen für die Leichtathletik-WM in Tokio. Darauf richtet auch die Hallenserin Shanice Craft den Fokus.
Thomas Treptow
05.08.2025
3 min.
Weltklassefeld geht beim Thumer Werfertag auf Rekordjagd im Diskusring
Für Steven Richter, den Deutschen Vizemeister im Diskuswerfen, ist der 22. Werfertag ein Heimspiel.
Athleten aus 14 Nationen, darunter 16 Olympiastarter, sind am 15. August bei der 22. Auflage des Spezialmeetings am Start. Starke Konkurrenz für die WM-Fahrer und Lokalmatadoren Steven Richter und Katharina Maisch vom LV 90 Erzgebirge.
Thomas Treptow
16.08.2025
4 min.
„Wir können uns das nicht mehr leisten“ – Stadt im Erzgebirge will Häuser und Wohnungen loswerden
Die Zwönitzer Straße 2 am Elterleiner Markt: Die Stadt will das Haus verkaufen.
Mehr als 100 Immobilien nennt die Stadt Elterlein ihr Eigen. Deren Erhalt stellt die Kommune inzwischen vor unlösbare Probleme. Das zwang den Stadtrat zum Handeln. Aber was bedeutet das für Mieter?
Kjell Riedel
09:53 Uhr
1 min.
Nach Aus im Plauener Bahnhofsgebäude: Demokratieverein Colorido startet Petition
Ein Blick in den Oberen Bahnhof. Colorido nutzte eine Fläche auf der linken Seite hinten.
Der Verein kämpft für den Erhalt der Räume im Oberen Bahnhof. Über ein Jahr lang hatte Colorido die Fläche belebt. Die Deutsche Bahn beendete das Projekt.
Claudia Bodenschatz
09:54 Uhr
2 min.
Teuerster Neuwagen? Dieser Bugatti ist ein Einzelstück
Das Einzelstück Brouillard von Bugatti wurde auf der Car Week im kalifornischen Monterey gezeigt.
Ein solventer Sammler hat sich von Bugatti einen ganz besonderen Chiron bauen lassen. Der Preis liegt in rekordverdächtigen Regionen.
