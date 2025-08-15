Deutscher Diskushüne geht beim Thumer Werfertag erfolgreich auf Rekordjagd

1200 Zuschauer kommen zur 22. Auflage des Spezialmeetings im Erzgebirge. Sie sehen zwei hochklassige Wettbewerbe im Diskusring, bei dem auch Lokalmatador Steven Richter bei seinem Heimspiel überzeugt. Kugelstoßerin Katharina Maisch steuert noch einen Sieg für den LV 90 Erzgebirge bei.

Henrik Janssen (Foto links) wollte den Meetingrekord beim 22. Thumer Werfertag – und knackte ihn am Freitagabend auch. Auf 67,15 Meter flog der Diskus des Deutschen Meisters aus Magdeburger im letzten Versuch. Die alte Bestmarke hatte der Wattenscheider Daniel Jasinksi mit 66,67 Meter gehalten. „Cool, ich halte sonst nirgendwo den...