Deutscher Meister für Chemnitzer Gewichtheber eine Nummer zu groß

Die CAC-Athleten haben in der Gewichtheber-Bundesliga gegen den AV Speyer trotz einer guten Leistung verloren.

Am dritten Wettkampftag der Gewichtheber-Bundesliga war der amtierende Deutsche Meister für den Chemnitzer Athletenclub eine Nummer zu groß. Die Sachsen verloren zu Hause gegen den Athletenverein Speyer 771:842 (0:3). Im Gegensatz zu den Gastgebern reiste Speyer mit voller Kapelle an und nahm in Bestbesetzung den Wettkampf in Angriff. Chemnitz...