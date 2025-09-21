Erzgebirgerin Rebekka Haase feiert erneut Bronze: Nächster Coup der Damen-Staffel bei der WM

Sport-Mix
Nach der Bronzemedaille bei Olympia in Paris 2024 sprintet die Zschopauerin Rebekka Haase mit der 4x 100-Meter-Staffel zum Abschluss der WM in Tokio erneut auf den Bronzerang.
Das so oft beklagte deutsche Regenwetter, es war wohl selten so willkommen geheißen wie am Finaltag der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio. Im Finale der 4x100-Meter-Staffel brachte der einsetzende Regen dem deutschen Quartett um Sina Mayer, Rebekka Hasse, Sophia Junk und Gina Lückenkemper den vielleicht entscheidenden Vorteil zum...
