Erzgebirgerin Rebekka Haase feiert erneut Bronze: Nächster Coup der Damen-Staffel bei der WM

Nach der Bronzemedaille bei Olympia in Paris 2024 sprintet die Zschopauerin Rebekka Haase mit der 4x 100-Meter-Staffel zum Abschluss der WM in Tokio erneut auf den Bronzerang.

Das so oft beklagte deutsche Regenwetter, es war wohl selten so willkommen geheißen wie am Finaltag der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio. Im Finale der 4x100-Meter-Staffel brachte der einsetzende Regen dem deutschen Quartett um Sina Mayer, Rebekka Hasse, Sophia Junk und Gina Lückenkemper den vielleicht entscheidenden Vorteil zum...