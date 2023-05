FC Erzgebirge Aue: Nazarov im Glück - und in Duisburg nicht dabei?

Aue.

Veilchen-Topscorer Dimitrij Nazarov ist im Familienglück. Der 33-jährige Mittelfeldspieler von Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue ist in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch Vater einer kleinen Tochter geworden. "Ihr Name ist Lisa. Sowohl sie als auch die Mama sind wohlauf", sagte Trainer Pavel Dotchev auf der Pressekonferenz am Mittwoch. Dem Glück der Vaterfreuden steht jedoch die Ungewissheit eines Einsatzes am Freitagabend beim MSV Duisburg entgegen. Denn: "Dima hatte eine kurze Nacht gehabt und kaum geschlafen. Seine Mitfahrt ist daher noch nicht sicher, wir telefonieren am Donnerstagfrüh nochmal", so Dotchev weiter. Somit könnte der Publikumsliebling des FCE nach der Partie in Elversberg (1:0) bereits zum zweiten Mal binnen drei Spielen komplett fehlen. (wero)