FC Erzgebirge Aue: So liefen die letzten beiden Tests vor dem Saisonauftakt

Nach einem 0:2 am Samstag gegen den Bundesligisten 1. FC Köln, trat das Team von Trainer Pavel Dotchev am Sonntag beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf an.

Ab Sonntag zählt es. Die Zeit der Testspiele ist für die Drittligafußballer des FC Erzgebirge Aue vorbei, die letzten beiden Vorbereitungsspiele sind absolviert. Am Samstag ging es in Euskirchen gegen Bundesligist 1. FC Köln, der in Stammbesetzung das Spiel mit 2:0 (2:0) gewann. Die Tore für die Kölner erzielten vor 3200 Zuschauern Luca...