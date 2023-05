FC Erzgebirge: Aue verliert das Spiel und Trainer Dotchev

Es gibt ja noch diese klitzekleine Ungewissheit. Diese allerletzten Millimeter, sie fehlen dem FC Erzgebirge noch bis zum felsenfest-sicheren Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga. Dieser Abstand, er war für Aue in dieser Saison lange Zeit ja so viel größer gewesen; man reagierte im Erzgebirge, zog die Notbremse und holte einen altbekannten Retter:...